مقترح إسرائيلي بوقف القتال في غزة شهرين وإطلاق سراح الرهائن

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف تقرير صحفي أن إسرائيل قدَّمت اقتراحاً لحركة «حماس»، يتم بموجبه وقف القتال في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وأوضح التقرير، الذي نشره موقع «أكسيوس»، أمس، أن المقترح الإسرائيلي، الذي قُدِّم من خلال وسطاء قطريين ومصريين، يتضمن وقف القتال شهرين في إطار اتفاق متعدد المراحل.
وأضاف، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن الاتفاق سيتضمن كذلك إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة.
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