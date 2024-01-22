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مقترح إسرائيلي بوقف القتال في غزة شهرين وإطلاق سراح الرهائن

1/22/2024 8:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف تقرير صحفي أن إسرائيل قدَّمت اقتراحاً لحركة «حماس»، يتم بموجبه وقف القتال في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع «أكسيوس»، أمس، أن المقترح الإسرائيلي، الذي قُدِّم من خلال وسطاء قطريين ومصريين، يتضمن وقف القتال شهرين في إطار اتفاق متعدد المراحل.

وأضاف، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن الاتفاق سيتضمن كذلك إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة.

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