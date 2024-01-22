قوات أمريكية وبريطانية تنفذ ضربات جديدة ضد الحوثيين في اليمن

شنَّت قوات أمريكية وبريطانية ضربات جديدة على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، على خلفية استهدافهم حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفَّذتا جولة إضافية من الضربات ضد الحوثيين في اليمن بسبب استهدافهم لسفن الشحن في البحر الأحمر، مستهدفةً موقع تخزين تحت الأرض وصواريخ وقدرات عسكرية أخرى للحوثيين.

وأوضحت أن «هذه الضربات الدقيقة تهدف إلى تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الأبرياء».

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية اليوم، أن الطائرات البريطانية استخدمت قنابل دقيقة التوجيه لضرب أهداف عدة بالقرب من مطار صنعاء.

وكان الجيش الأمريكي قد نفى، أمس، ما أوردته حركة الحوثي اليمنية بخصوص شنها هجوماً بالصواريخ على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية «أوشن جاز» في خليج عدن.

ووصفت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في بيان، تقرير الحوثيين عن هجوم ناجح على السفينة بأنه «محض كذب».

وأضافت: «استمرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في التواصل مع أوشن جاز طوال فترة عبورها الآمن».

وقالت حركة الحوثي، في وقت سابق أمس، إن قواتها نفذت هجوماً على «أوشن جاز» في خليج عدن.

وتتسبب هجمات الحوثيين في تعطيل حركة الشحن العالمي وتثير مخاوف من التضخم العالمي، كما فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

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