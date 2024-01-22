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إسرائيل تعلن مقتل 200 من جنودها منذ بدء اجتياح غزة

1/22/2024 8:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مئتين من جنوده في غزة منذ بدء العملية البرية في القطاع الذي تحكمه حركة حماس في أواخر أكتوبر.

وقال متحدّث باسم الجيش، أمس، إن عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 أكتوبر بلغ 200.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أول من أمس، مقتل أحد جنوده خلال القتال في جنوب قطاع غزة، ما رفع حصيلة القتلى إلى 195 جندياً.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.

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