Tuesday, 23 January 2024 06:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غارات أميركية بريطانية على محافظات يمنية

1/22/2024 8:00:18 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفادت وسائل إعلام يمنية
ليل الاثنين الثلاثاء، بدوي انفجارات في صنعاء، إثر غارات جوية عليها وسط تحليق مقاتلات حربية فوق أجوائها.

هذا وأشارت المعلومات الأولية إلى استهداف قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء، ومنطقة عطان، وكذا معسكر الحفا، إضافة اإلى غارات على محيط صنعاء.

وأفادت بأن الغارات الأميركية استهدفت أيضا مواقع في تعز والبيضاء وحجة.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون لشبكة "CNN"، إن الإدارة الأمريكية أطلقت على عملية جديدة لاستهداف قواعد الحوثيين في اليمن الاسم الرمزي عملية "بوسيدون آرتشر".

وتشير العملية إلى "نهج أكثر تنظيما وربما طويل المدى لعمليات الولايات المتحدة في اليمن"، حيث تقول واشنطن إنها تضرب "البنية التحتية للحوثيين".

ومساء يوم الاثنين، نفى الجيش الأمريكي ما أوردته جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) بخصوص شن هجوم بالصواريخ على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية "أوشن جاز" في خليج عدن.

وفي بيان لها، قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية: "تقرير "الإرهابيين" الحوثيين المدعومين من إيران عن هجوم ناجح مزعوم على سفينة أوشن جاز محض افتراء"، مضيفة: "استمرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في التواصل مع أوشن جاز طوال فترة عبورها الآمن".

MENAFN22012024000151011027ID1107753602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث