غارات أميركية بريطانية على محافظات يمنية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت وسائل إعلام يمنية
ليل الاثنين الثلاثاء، بدوي انفجارات في صنعاء، إثر غارات جوية عليها وسط تحليق مقاتلات حربية فوق أجوائها.
هذا وأشارت المعلومات الأولية إلى استهداف قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء، ومنطقة عطان، وكذا معسكر الحفا، إضافة اإلى غارات على محيط صنعاء.
وأفادت بأن الغارات الأميركية استهدفت أيضا مواقع في تعز والبيضاء وحجة.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون لشبكة "CNN"، إن الإدارة الأمريكية أطلقت على عملية جديدة لاستهداف قواعد الحوثيين في اليمن الاسم الرمزي عملية "بوسيدون آرتشر".
وتشير العملية إلى "نهج أكثر تنظيما وربما طويل المدى لعمليات الولايات المتحدة في اليمن"، حيث تقول واشنطن إنها تضرب "البنية التحتية للحوثيين".
ومساء يوم الاثنين، نفى الجيش الأمريكي ما أوردته جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) بخصوص شن هجوم بالصواريخ على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية "أوشن جاز" في خليج عدن.
وفي بيان لها، قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية: "تقرير "الإرهابيين" الحوثيين المدعومين من إيران عن هجوم ناجح مزعوم على سفينة أوشن جاز محض افتراء"، مضيفة: "استمرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في التواصل مع أوشن جاز طوال فترة عبورها الآمن".
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