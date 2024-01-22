غينيا الاستوائية تهين كوت ديفوار المستضيف في كأس أفريقيا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تجرع منتخب الكوت ديفوار، اليوم الاثنين، خسارة قاسية أمام غينيا الاستوائية بنتيجة 0-4 اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.
وسجل للفائز إيميلو نسووي لوبيز "ثنائية" في الدقيقتين 42، 76، بابلو غانيت (73)، وجانيك بويلا (88). وبعد هذه الخسارة أصبح منتخب كوت ديفوار صاحب أسوأ هزيمة لأي منتخب استضاف بطولة أمم أفريقيا عبر التاريخ.
وضمنت غينيا الاستوائية صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف أمام نيجيريا التي لحقت بها بفضل فوزها على غينيا بيساو 1-0، فيما تجمد رصيد منتخب كوت ديفوار عند ثلاث نقاط في المركز الثالث .
وبات منتخب الأفيال، الذي توج باللقب في عامي 1992 و2015، على مشارف الخروج مبكرا من الدور الأول للبطولة، للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ نسخة 2017، حيث تبدو حظوظه ضئيلة في التواجد ضمن أفضل ثوالث بدور المجموعات.
وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست إلى مراحل خروج المغلوب، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
MENAFN22012024000151011027ID1107753601
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.