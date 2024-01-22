غينيا الاستوائية تهين كوت ديفوار المستضيف في كأس أفريقيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - تجرع منتخب الكوت ديفوار، اليوم الاثنين، خسارة قاسية أمام غينيا الاستوائية بنتيجة 0-4 اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.

وسجل للفائز إيميلو نسووي لوبيز "ثنائية" في الدقيقتين 42، 76، بابلو غانيت (73)، وجانيك بويلا (88). وبعد هذه الخسارة أصبح منتخب كوت ديفوار صاحب أسوأ هزيمة لأي منتخب استضاف بطولة أمم أفريقيا عبر التاريخ.



وضمنت غينيا الاستوائية صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف أمام نيجيريا التي لحقت بها بفضل فوزها على غينيا بيساو 1-0، فيما تجمد رصيد منتخب كوت ديفوار عند ثلاث نقاط في المركز الثالث .

وبات منتخب الأفيال، الذي توج باللقب في عامي 1992 و2015، على مشارف الخروج مبكرا من الدور الأول للبطولة، للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ نسخة 2017، حيث تبدو حظوظه ضئيلة في التواجد ضمن أفضل ثوالث بدور المجموعات.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست إلى مراحل خروج المغلوب، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.



