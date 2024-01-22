ليفربول يعلن عودة صلاح الأربعاء لبدء برنامجه التأهيلي

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- Khaberni) خبرني - قال نادي ليفربول إن محمد صلاح قائد منتخب مصر المشارك حالياً في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، سيعود إلى مقر تدريبات النادي يوم الأربعاء المقبل لبدء برنامج تأهيلي مكثف.
وتعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا، يوم الخميس الماضي، في أبيدجان.
وغاب صلاح عن تعادل مصر 2-2، الاثنين، مع الرأس الأخضر إذ ضمنت بلاده التأهل لدور الستة عشر بالبطولة.
وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي "سيعود صلاح إلى مركز التدريبات يوم الأربعاء لبدء برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي لليفربول للتعامل مع الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الأسبوع الماضي".
وأضاف "الإصابة التي كانت أسوأ مما كان متوقعاً في البداية، أجبرت المهاجم على الخروج من الملعب في الشوط الأول من مباراة كأس الأمم الأفريقية أمام غانا... تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول".
وأوضح "سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الأفريقية إذا واصلت مصر، التي تأهلت لمرحلة خروج المغلوب بالتعادل 2-2 مع الرأس الأخضر اليوم، التقدم في البطولة".
وكان رامي عباس وكيل أعمال صلاح قد ذكر في وقت سابق من يوم (الاثنين) أن اللاعب سيحتاج لفترة تتراوح ما بين 21 إلى 28 يوماً للعودة، وأن إصابته أخطر مما كان متوقعاً في البداية.
وقال عباس عن موقع "إكس" إن "أفضل فرصة له (صلاح) للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية هي الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".
وكان الاتحاد المصري قد أعلن، أول أمس الأحد، عبر حسابه على "فيسبوك" أنه "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر غدا لاستكمال علاجه".
وأضاف "نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية حال التأهل".
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