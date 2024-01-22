ليفربول يعلن عودة صلاح الأربعاء لبدء برنامجه التأهيلي

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال نادي ليفربول إن محمد صلاح قائد منتخب مصر المشارك حالياً في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، سيعود إلى مقر تدريبات النادي يوم الأربعاء المقبل لبدء برنامج تأهيلي مكثف.

وتعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا، يوم الخميس الماضي، في أبيدجان.

وغاب صلاح عن تعادل مصر 2-2، الاثنين، مع الرأس الأخضر إذ ضمنت بلاده التأهل لدور الستة عشر بالبطولة.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي "سيعود صلاح إلى مركز التدريبات يوم الأربعاء لبدء برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي لليفربول للتعامل مع الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الأسبوع الماضي".

وأضاف "الإصابة التي كانت أسوأ مما كان متوقعاً في البداية، أجبرت المهاجم على الخروج من الملعب في الشوط الأول من مباراة كأس الأمم الأفريقية أمام غانا... تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول".

وأوضح "سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الأفريقية إذا واصلت مصر، التي تأهلت لمرحلة خروج المغلوب بالتعادل 2-2 مع الرأس الأخضر اليوم، التقدم في البطولة".

وكان رامي عباس وكيل أعمال صلاح قد ذكر في وقت سابق من يوم (الاثنين) أن اللاعب سيحتاج لفترة تتراوح ما بين 21 إلى 28 يوماً للعودة، وأن إصابته أخطر مما كان متوقعاً في البداية.

وقال عباس عن موقع "إكس" إن "أفضل فرصة له (صلاح) للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية هي الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".

وكان الاتحاد المصري قد أعلن، أول أمس الأحد، عبر حسابه على "فيسبوك" أنه "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر غدا لاستكمال علاجه".

وأضاف "نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية حال التأهل".