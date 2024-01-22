الرئيس الأرجنتيني يعتزم زيارة إسرائيل قريبا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يعتزم الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي القيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل، في وقت قريب. وذكر المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية مانويل أدورني، في بيان، الاثنين، أنه لم يتم بعد تحديد موعد زيارة مايلي إلى إسرائيل، لكن تم التأكيد على أنها ستتم“في وقت قريب”. وأشار أدورني إلى أن الرئيس مايلي سيقوم بزيارة إلى إيطاليا، أيضا، بعد لقاءاته في إسرائيل. في تعليقه عبر منصة“إكس”، في اليوم المئة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتبر مايلي أن إسرائيل تتصرف ضمن نطاق“حق الدفاع عن النفس”. وخلال حملته الانتخابية، أكد مايلي أن الأرجنتين ستجري تغييرات“جذرية” في سياستها الخارجية وقال إنهم سيحولون وجهتهم نحو الولايات المتحدة وإسرائيل. وكان مايلي وعد خلال الحملة الانتخابية بأنه سينقل سفارة الأرجنتين من تل أبيب إلى القدس إذا فاز بالرئاسة.
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