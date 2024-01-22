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الرئيس الأرجنتيني يعتزم زيارة إسرائيل قريبا

1/22/2024 8:00:18 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يعتزم الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي القيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل، في وقت قريب. وذكر المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية مانويل أدورني، في بيان، الاثنين، أنه لم يتم بعد تحديد موعد زيارة مايلي إلى إسرائيل، لكن تم التأكيد على أنها ستتم“في وقت قريب”. وأشار أدورني إلى أن الرئيس مايلي سيقوم بزيارة إلى إيطاليا، أيضا، بعد لقاءاته في إسرائيل. في تعليقه عبر منصة“إكس”، في اليوم المئة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتبر مايلي أن إسرائيل تتصرف ضمن نطاق“حق الدفاع عن النفس”. وخلال حملته الانتخابية، أكد مايلي أن الأرجنتين ستجري تغييرات“جذرية” في سياستها الخارجية وقال إنهم سيحولون وجهتهم نحو الولايات المتحدة وإسرائيل. وكان مايلي وعد خلال الحملة الانتخابية بأنه سينقل سفارة الأرجنتين من تل أبيب إلى القدس إذا فاز بالرئاسة.

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