اقتحامات واسعة للاحتلال بالضفة

MENAFN - Khaberni) خبرني - شنت القوات الإسرائيلية الاثنين، اقتحامات واسعة في عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، تخللتها اشتباكات واعتقالات طالت عددا من الشبان.

اقتحم الاحتلال بلدة عرّابة جنوب مدينة جنين بعدد من الآليات العسكرية، وأطلق الرصاص الحي تجاه المواطنين في البلدة ما أدى إلى مقتل أحد الشبّان وإصابة 3 آخرين بالرصاص الحي جرى نقلهم إلى مستشفى جنين الحكومي.

كما أُصيب شاب فلسطيني بالرأس برصاص الجيش الإسرائيلي المقتحم لمدينة البيرة بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية.

وبحسب شهود عيان اقتحم الجيش الإسرائيلي بأكثر من 7 جيبات مصفحة مدينة البيرة من المدخل الشمالي وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه القلسطينيين ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في الرأس، نُقل على إثرها إلى المستشفى الإستشاري برام الله حيث وصفت حالته بالخطيرة.

الجيش الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيًّا في الضفة الغربية

واقتحم الجيش الإسرائيلي بعدد من قوات المشاة قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم في وقت متأخر من مساء الاثنين وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المواطنين الذين قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه القوات المتوغلة للقرية.

وبحسب شهود عيان، فإن الجنود الإسرائيليين اعتدوا بالضرب على أصحاب المحلات التجارية بالقرية ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح وكدمات، بالإضافة إلى إصابة آخرين بالاختناق جرّاء إلقاء عشرات من قنابل الغاز.

واقتحم الجيش الإسرائيلي محافظة الخليل من عدة محاور، لا سيما المحورين الشمالي والجنوبي بعدد من الآليات العسكرية، وأطلقت النار تجاه منازل المواطنين، فضلًا عن إطلاق قنابل الغاز.

وأفاد مراسل "إرم نيوز"، أن مواطنًا فلسطينيًا أصيب بالرأس برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم بلدة حلحول شمال الخليل، جرى نقله للمستشفى الأهلي بالمدينة حيث وصفت حالته بالخطرة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كما داهم الجيش الإسرائيلي عددا من منازل البلدة واعتقل عددا من المواطنين.