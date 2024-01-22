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الجيش الإسرائيلي يتلقى ضربة موجعة بغزة ومقتل 22 جنديًا

1/22/2024 7:07:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شاشة العربية عن مصادر لم تكشف عن هويتهم، مقتل 22 جنديا إسرائيليا بانفجار مبنيين واستهداف دبابة وتفجير نفق بخان يونس.
في حين قالت كتائب القسام: تمكنا من قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة جنوب غرب مدينة غزة، وأوقعنا أفراد قوة صهيونية خاصة بين قتيل وجريح بقذيفة TBG في مبنى تحصنت به جنوب غرب غزة.

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