الجيش الإسرائيلي يتلقى ضربة موجعة بغزة ومقتل 22 جنديًا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شاشة العربية عن مصادر لم تكشف عن هويتهم، مقتل 22 جنديا إسرائيليا بانفجار مبنيين واستهداف دبابة وتفجير نفق بخان يونس.
في حين قالت كتائب القسام: تمكنا من قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة جنوب غرب مدينة غزة، وأوقعنا أفراد قوة صهيونية خاصة بين قتيل وجريح بقذيفة TBG في مبنى تحصنت به جنوب غرب غزة.
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