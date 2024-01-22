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القسام : الاحتلال قصف دبابة استهدفناها وقتل من فيها

1/22/2024 7:07:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام ان مجاهدي الكتائب استهدفوا ، مساء الاثنين ، دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس.
وبينت القسام ان المجاهدين تصدوا لقوة إنقاذ صهيونية حاولت سحب الدبابة من مكان الاستهداف ومنعوهم من التقدم صوب الآلية فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها.

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