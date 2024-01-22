القسام : الاحتلال قصف دبابة استهدفناها وقتل من فيها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام ان مجاهدي الكتائب استهدفوا ، مساء الاثنين ، دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس.
وبينت القسام ان المجاهدين تصدوا لقوة إنقاذ صهيونية حاولت سحب الدبابة من مكان الاستهداف ومنعوهم من التقدم صوب الآلية فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها.
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