المستشفى الميداني الأردني نابلس/١ يجري عملية جراحية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قام فريق طبي متخصص بالمستشفى الميداني الأردني نابلس/١ من إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم بالغدة اللعابية.



وقال قائد المستشفى:“إن العملية قام بها فريق طبي متخصص وفنيي عمليات وتخدير، وتأتي في إطار الجهود والخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى من أجل مداواة المرضى من الأهل في فلسطين، مبيناً أنه تم إجراء العملية بنجاح وتماثل المريض للشفاء.



وبين أخصائي جراحة الوجه والفكين بأن المريض الذي يبلغ من العمر (٥٠) عام كان يعاني من انتفاخ وتورم بمنطقة الوجه والرقبة، وبعد الفحص السريري والإشعاعي تبين وجود ورم غير سرطاني بالغدة النكافية .

وعبر ذوو المريض عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني لإجرائهم العملية، وما يقدمه المستشفى من خدمات ساهمت في إثراء الخدمة الصحية المقدمة للمجتمع المحلي في نابلس في ظل الظروف الراهنة.

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