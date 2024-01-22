غارات أميركية بريطانية على صنعاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام يمنية ليل الاثنين الثلاثاء، بدوي انفجارات في صنعاء، إثر غارات جوية عليها وسط تحليق مقاتلات حربية فوق أجوائها.
هذا وأشارت المعلومات الأولية إلى استهداف قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء، ومنطقة عطان، وكذا معسكر الحفا، إضافة اإلى غارات على محيط صنعاء.
وأفادت بأن غارات أميركية بريطانية استهدفت أيضا مواقع في تعز والبيضاء وحجة.
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