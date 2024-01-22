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غارات أميركية بريطانية على صنعاء

1/22/2024 7:07:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام يمنية ليل الاثنين الثلاثاء، بدوي انفجارات في صنعاء، إثر غارات جوية عليها وسط تحليق مقاتلات حربية فوق أجوائها.
هذا وأشارت المعلومات الأولية إلى استهداف قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء، ومنطقة عطان، وكذا معسكر الحفا، إضافة اإلى غارات على محيط صنعاء.
وأفادت بأن غارات أميركية بريطانية استهدفت أيضا مواقع في تعز والبيضاء وحجة.

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