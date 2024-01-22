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نتنياهو: إذا أوقفنا الحرب لن نتمكن من إعادة شنها

1/22/2024 7:07:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "العالم سيطالبنا بضمانات إذا أوقفنا الحرب وعندها لن نتمكن من إعادة شنها".

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