نتنياهو: إذا أوقفنا الحرب لن نتمكن من إعادة شنها

نتنياهو: إذا أوقفنا الحرب لن نتمكن من إعادة شنها
التاريخ
1/22/2024 7:07:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "العالم سيطالبنا بضمانات إذا أوقفنا الحرب وعندها لن نتمكن من إعادة شنها".
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