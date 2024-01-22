قصف صهيوني يتركز على بيت لاهيا ومخيم جباليا
التاريخ
1/22/2024 7:07:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في شمال غزة ، وتركز القصف على مدينة بيت لاهيا وغرب مخيم جباليا.
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