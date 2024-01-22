كلود زيلفيغر .. البشر والطبيعة قبل التكنولوجيا

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يوضّح كلود زيلفيغر أمام المبنى المهيب لجسر بي ريدج، الذي يربط سان فرانسيسكو بأوكلاند: "نحن أسرة محدودة الاستخدام للتكنولوجيا "، مضيفًا أنه "لم يكن لدي، خلال 26 عامًا قضيتها في كاليفورنيا، جهاز تلفزيون قط، ولا يلعب أبنائي وبناتي ألعاب الفيديو - أو نادرا جدا ما يلعبون. ن".

وكنا خلال فترة ما بعد الظهيرة المعتدلة الطقس من شهر سبتمبر، بجوار مبنى العبّارات، حيث لا تزال تصل القوارب التي تعبر الخليج، ومن حيث يبدأ شارع ماركت ستريت، أحد الشرايين الرئيسية للمدينة. وقد أقامت غوغل هنا أحد مجمّعات مكاتبها، في برج مكون من 43 طابقًا.

يوضح كلود زيلويغر: ((تمثل غوغل عينة حقيقية من المجتمع، بمهارات وخلفيات مختلفة تمامًا)). swissinfo

يرفض كلود زيلفيغر، مع زوجته التي تعيش في كاليفورنيا وتوأميْهما البالغين.ات من العمر 14 عاماً، "إحاطة نفسه بالأدوات التكنولوجية" ــ باستثناء الهاتف، الأساسي بطبيعة الحال. لأنه "ليس بالمتيم بالتكنولوجيا بتاتا" – أي من الأشخاص المهووسين.ات بها (أو أي مجال آخر) إلى درجة العيش في عالم خاص بهم. ن.

وما يحفزه أولاً وقبل كل شيء، هو "الفن، والتصميم، والموسيقى، ولكن أيضًا الناس، والطبيعة، والحركة". ولأنه يعيش في المدينة، فهو يقدر هذه الأمور البسيطة "التي لا يمكنك القيام بها في سويسرا"، مثل ارتداء بدلة الغوص الخاصة به، لركوب أمواج المحيط الباردة، قبل الذهاب إلى العمل. فهو يركض أو يركب الدراجة، أو يستقل وسائل النقل العام، للوصول إلى استوديو التصميم الخاص به في ماونتن فيو، في وادي السيليكون، بالقرب من المقر الرئيسي لشركة غوغل. والسيارة - الكهربائية بالطبع - تستخدمها العائلة بشكل أساسي، للنزهة في عطلة نهاية الأسبوع.

لاتور دو بي، سان فرانسيسكو، باسادينا

يشرح هذا الخمسيني الأنيق: "اخترت صناعة التكنولوجيا، لأنها تلعب دورًا مهما في تحديد كيفية لعبنا، وتعلمنا، وتواصلنا". وكمصمم، هدفه المعلن، هو محاولة المساهمة "في تشكيل مستقبلنا - بتواضع واحترام".

بدأ مساره في التسعينيات في لا تور دو بي، على ضفة بحيرة ليمان الواقعة في كانتون فو. وبشكل أكثر دقة في قصر دو سولي، الذي يؤوي الموقع الأوروبي لكلية مركز الفنون، وهي معهد تصميم، يقع مقره الرئيسي في باسادينا، بالقرب من لوس أنجلوس. وأصبح هذا المبنى الفخم في وقت لاحق، مقر إقامة شانيا توين، النجمة العالمية لموسيقى كنتري روك.

"تلعب التكنولوجيا دورًا مهما في تحديد كيفية لعبنا، وتعلمنا، وتواصلنا"

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أتيحت الفرصة في ذلك الوقت، لأفضل الطالبات والطلاب لإكمال دراستهم. ن في كاليفورنيا. وكان كلود زيلفيغر واحدًا منهم .ن. وكان حلمه الأمريكي عندما كان في العشرين من عمره، هو العيش في منطقة حضرية كبيرة "مع ثقافة وأسلوب حياة، مختلفين تمامًا، عما لدينا في سويسرا". إنه ينجذب إلى "هذه الأماكن الكبيرة جدًا، مهما كانت اهتماماتك، أو ميولك، فستجد حتماً أشخاصًا يشاركونك إياها".

ولم يكن زيلفيغر يخطط في البداية، للبقاء. لكنه بدأ العمل في وكالات للتصميم. وبما أن أكبرها يوجد في سان فرانسيسكو، فقد جاء ليستقر في هذه المدينة ذات المناخ المعتدل، والأكثر ملاءمة للسكن من لوس أنجلوس.

أنشأ كلود زيلفيغر مع إثنين من صديقاته وأصدقائه وكالة تصميم خاصة به، عملت بشكل جيد لدرجة أنه تم شراؤها بعد بضع سنوات من قبل شركة تصنيع الهواتف التايوانية "أش تي سي" (HTC). واتصلت غوغل بالمصمم، وقامت بتوظيفه عام 2016.

ثقافة غوغل

إنه يرأس اليوم، الفريق الذي يصمم المنتجات في مجال الواقع المعزز، والهواتف المحمولة من نوع غوغل بكسيل (Google Pixel). ولا تزال هذه الأجهزة غير معروفة كثيرًا في أوروبا، إلا أنها تحتل المركز الثالث في قائمة المبيعات في الولايات المتحدة، خلف هواتف سامسونغ (Samsung) وأجهزة أيفون أبل(iPhones d'Apple)، وتتبوأ في اليابان، المرتبة الثانية بعد الأيفون(iPhone)، وقبل العلامات التجارية اليابانية.

يوضّح كلود زيلفيغر ذلك قائلا: "لدى فريقنا صبغة فريدة داخل الشركة". وهو لا يتوزع على عدة مواقع في بلدان مختلفة، ولكنه يتركز في أستوديو مفروش بالمواد، والأشياء التي جلبها الأشخاص الذين يعملون هنا من جميع أنحاء العالم. وتتمثل المهمّة في: "تخيل كيف سنستخدم التكنولوجيا في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، وأحيانًا أكثر من ذلك." من خلال السعي "إلى تكييف التقدم التكنولوجي، مع الطريقة التي يعيش بها الناس ويتواصلون، وليس العكس".

يتم في غوغل، بذل كل جهد ممكن، لجعل الموظفين.ات يشعرون. ن بالراحة التامة. Keystone / John G. Mabanglo

كل ذلك مع ظروف العمل الشهيرة الخاصة بغوغل، وبناء على مبدأ "في المكتب، تصرّف كأنك في بيتك، وستكون.ي أكثر ميلاً لقضاء معظم وقتك هناك". وقد لقي هذا النموذج صدى لدى الشركات الأخرى، وفي الوقت نفسه تراجع قليلاً في غوغل، مع تحول الشركة الناشئة في أواخر التسعينيات، إلى شركة متعددة الجنسيات، تضم ما يقرب من 200 ألف شخص، من الرجال والنساء.

وبالنسبة لكلود زيلفيغر، فإن الأمر أكثر من مجرد وجود غرفة ألعاب أو مركز للياقة البدنية في المكتب، بل إن المكّون البشري قبل كل شيء هو ما يجعل وظيفته غنية للغاية. "تمثل غوغل شريحة حقيقية من المجتمع، تتمتع بمهارات وخلفيات مختلفة تمامًا." بيئة محفزة بشكل خاص، مع رغبة قوية في الابتكار، وأيضًا "الحق في الفشل، والمحاسبة الذاتية والنجاح".

لكن لهذه الحالة وجهها السلبي كذلك. "هنا، يترك الناس لوظائفهم أن تحدد من هم وهن، وكيف يعيشون ويعشن، وهم يخلطون ويخلطن بين العمل والحياة الشخصية، الأمر الذي ربما يجعلهم ويجعلهم أكثر استرخاءً في العمل، ولكن أيضًا أقل استرخاءً في أوقات الفراغ".

ومن ناحية أخرى، يقول زيلفيغر إنه ظل "أوروبيا إلى حد ما" في هذه المجالات، مع الفصل بين العمل والترفيه. وهذا لا يمنعه من أن "يصمم دائمًا الأشياء في رأسه"، سواء كان يركض في الطبيعة أو مشغولاً في المطبخ.

الذكاء الاصطناعي للجميع

تجعل مهمة كلود زيلفيغر، المتمثلة في التفكير في المستقبل، هذا المصمم التقني في وضع جيد يسمح له باستشعار ما سيكون عليه "الأمر التالي المهم" - بعد الحاسوب الشخصي، والإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، والهاتف الذكي. ومن دون مفاجأة، وعلى غرار معظم المراقبين.ات والأطراف الفاعلة في مجال التكنولوجيا، فإنه يشير إلى تقنيات مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، والذكاء الاصطناعي. "على عكس "ميتافيرس" (Metaverse) أو“ويب 3" (Web3) أو 4.0، الذي لا يزال الناس يتساءلون عن شكل استخدامها في الحياة، ولدينا مع الذكاء الاصطناعي، تقنية يمكن للجميع، استخدامها بالفعل."

ومنذ إطلاق روبوتات المحادثة على غرار ("شات جي بي تي") (ChatGPT) أو“غوغل بارد" (Google Bard)، أصبح بإمكان الجميع، رجالا ونساءً، التحقق من ذلك:، فرغم عيوب الذكاء الاصطناعي، فإنه قد دخل في حياتنا. وفي الواقع، فإنه قد دخل في حياتنا بالفعل، منذ بعض الوقت، سواء تعلق الأمر بالتوصية (أو بالإجبار؟) على استخدام محتوى على الإنترنت، أو التحكم في مكنستنا الكهربائية، أو فرملة سيارتنا، أو ضبط إعدادات هاتفنا عندما يلتقط صورة.

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الآلة والأخلاق.. تحديات الذكاء الاصطناعي

تُواجه سويسرا - التي تُعتَبَر إحدى الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي - تحديات أخلاقية أيضاً.

يدرك كلود زيلفيغر جيدًا حدود ومخاطر التكنولوجيا التي لا تزال في طور التطوير الكامل، ومع ذلك فإنه يعتبر الذكاء الاصطناعي "متعاونا جديدا، يتم إشراكه في العمل، ويمكن أن تكون له وجهة نظر مختلفة، لمساعدتنا على بلورة رؤية إبداعية. وكذلك، يعفي الذكاء الاصطناعي البشر، من القيام ببعض المهام المملة والمتكررة، للسماح لهم بالتركيز على "ما يجعلهم. ن أكثر إنسانية".

وسيتعين علينا أيضًا بالطبع، مواجهة التحديات الناجمة عن هذه الروبوتات، التي تتصرف كما لو كانت تفكّر. خاصة في المدرسة. حيث يشير إلى "إدراك العديد من الأستاذات والأساتذة بالفعل، أنه لا توجد طريقة لتجاهل وجود الذكاء الاصطناعي". ولمنع التلميذات والتلاميذ، أو الطالبات والطلاب، من استخدام هذه الأجهزة كوسيلة للكسل، سيكون من الضروري“دمجها في المدرسة، وإعادة بلورة النظام التعليمي بأكمله. وسوف يستغرق ذلك عدة سنوات."





على الرغم من حب كلود زيلويغر لطبيعة كاليفورنيا، إلا أنه يعترف بأنه يفتقد الجبال السويسرية. swissinfo

البيت السعيد

يقدّر كلود زيلفيغر، في سان فرانسيسكو، التي أصبحت موطنه الآن، بشكل خاص "السهولة التي يمكنك من خلالها التواصل مع الناس، والتعددية الثقافية، والجانب التقدمي، وحقيقة أن لا أحد يصدر حكم قيمة عليك"، فضلاً عن "الطبيعة الجميلة".

ولكن في مواجهة الواقع الفوضوي في بعض الأحيان، للمدينة العظيمة المطلة على الخليج، يعترف بأن المدن السويسرية أفضل تنظيما، على سبيل المثال، فيما يخص المسائل الاجتماعية، أو فيما يتعلق بوسائل النقل العام.

وعلى الرغم من أنه قد أصبح تقريبًا، مواطنًا من كاليفورنيا، إلا أنه يقول إنه مقتنع بأنه سيعيش يومًا ما، في سويسرا مرة أخرى. لأنه بالنسبة له، "العودة إليها، لمدة أربعة أسابيع في السنة، ليس كافيا".

تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة: مصطفى قنفودي (النص)، عبد الحفيظ العبدلي (فيديو)





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الآلة والأخلاق.. تحديات الذكاء الاصطناعي

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