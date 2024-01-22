الدويري: هذه المهمة ليست سهلة على جيش الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استبعد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن تكون مهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي سهلة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وجزم بأنهم لن تتمكن من السيطرة على المنطقة حتى لو دخلت إلى عمقها.وقال الدويري إنها مهمة ليست سهلة بالنسبة لقوات الاحتلال لأن بلدة خزاعة -شرقي خان يونس- على سبيل المثال استمر فيها القتال لأيام عديدة، ثم انسحبت القوات الإسرائيلية لأنها لم تستطع أن تدخلها، رغم أنها دمرت كل شيء.



وأكد أن ما يجري في خزاعة سيكون صورة مصغرة لما سيجري لاحقا في خان يونس.



وقارن الدويري بين ما حدث في مدينة غزة وما يحدث الآن في خان يونس، وقال إن القتال استمر في حيي الشجاعية والتفاح، ثم أجبرت قوات الاحتلال على الخروج لأنها عجزت عن القضاء على المقاومة الفلسطينية.



وكشف أن الهجوم الحالي على خان يونس يتم من الغرب والجنوب الغربي، وآخر من الشمال، وذلك بهدف الوصول إلى قلب خان يونس.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة