الدويري: هذه المهمة ليست سهلة على جيش الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استبعد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن تكون مهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي سهلة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وجزم بأنهم لن تتمكن من السيطرة على المنطقة حتى لو دخلت إلى عمقها.
وقال الدويري إنها مهمة ليست سهلة بالنسبة لقوات الاحتلال لأن بلدة خزاعة -شرقي خان يونس- على سبيل المثال استمر فيها القتال لأيام عديدة، ثم انسحبت القوات الإسرائيلية لأنها لم تستطع أن تدخلها، رغم أنها دمرت كل شيء.
وأكد أن ما يجري في خزاعة سيكون صورة مصغرة لما سيجري لاحقا في خان يونس.
وقارن الدويري بين ما حدث في مدينة غزة وما يحدث الآن في خان يونس، وقال إن القتال استمر في حيي الشجاعية والتفاح، ثم أجبرت قوات الاحتلال على الخروج لأنها عجزت عن القضاء على المقاومة الفلسطينية.
وكشف أن الهجوم الحالي على خان يونس يتم من الغرب والجنوب الغربي، وآخر من الشمال، وذلك بهدف الوصول إلى قلب خان يونس.
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