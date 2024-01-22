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بريطانيا تفرض عقوبات جديدة تستهدف ممولي حركة حماس

1/22/2024 3:12:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فرضت بريطانيا الاثنين عقوبات على أفراد مرتبطين بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منهم ممولون وقياديون في الحركة قائلة إن من شأن هذه الإجراءات المساعدة في قطع مصادر تمويل الحركة من أطراف منها إيران.


واتخذت بريطانيا هذه الخطوة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

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