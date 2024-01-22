بريطانيا تفرض عقوبات جديدة تستهدف ممولي حركة حماس
التاريخ
1/22/2024 3:12:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فرضت بريطانيا الاثنين عقوبات على أفراد مرتبطين بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منهم ممولون وقياديون في الحركة قائلة إن من شأن هذه الإجراءات المساعدة في قطع مصادر تمويل الحركة من أطراف منها إيران.
واتخذت بريطانيا هذه الخطوة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
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