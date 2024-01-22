بحث تعزيز العلاقات الاستثمارية الأردنية البريطانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الإثنين، مع السفير البريطاني لدى المملكة، فيليب هول، سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية للأردن.
وأكدت السقاف في بيان للوزارة، أهمية التنسيق مع الجانب البريطاني لتشجيع الشركات الإنجليزية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن .
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