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بحث تعزيز العلاقات الاستثمارية الأردنية البريطانية

1/22/2024 3:12:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الإثنين، مع السفير البريطاني لدى المملكة، فيليب هول، سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية للأردن.


وأكدت السقاف في بيان للوزارة، أهمية التنسيق مع الجانب البريطاني لتشجيع الشركات الإنجليزية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن .

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