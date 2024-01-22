اعلان صادر عن أمانة عمّان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الإثنين، الموقع الإلكتروني للأمانة بنسخته الجديدة، بحضور وزيري الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والسياحة والآثار مكرم القيسي.



ويأتي إطلاق الموقع بنسخته الجديدة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ضمن خطط الأمانة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة بما يتواكب والتطور في قطاع تكنولوجيا المعلومات.



وقال الشواربة، إن الموقع يعتبر واجهة للتواصل بين الأمانة والمواطنين، وأن الأمانة تسعى إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة لعمان ومواطنيها بشكل مستمر، والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم بكفاءة وفعالية.



وأضاف أن تصميم الموقع وتطويره، جاء وفقا للمعايير التكنولوجية الحديثة، ويتم تحديث محتواه يوميا، ويتميز بسهولة الوصول إليه و التعامل معه من قبل المستخدمين كافة.

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