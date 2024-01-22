وزارة النقل تناقش آخر مستجدات حركة الملاحة من وإلى العقبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقش اجتماع ترأسته وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الاثنين، مستجدات حركة الملاحة من وإلى العقبة، والآثار المترتبة على القطاعات الاقتصادية جراء أزمة الملاحة الدولية.
وحضر الاجتماع أمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، ونائب رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، ومدير عام شركة تطوير العقبة حسين الصفدي، وممثلو نقابة ملاحة الأردن، ودائرة الجمارك، وغرف التجارة والصناعة، ونقابة أصحاب الشاحنات والنقابة اللوجستية.
وتناول الاجتماع، آخر مستجدات الأزمة الحالية على حركة الملاحة والشحن من وإلى العقبة، والمشكلات التي تواجهها القطاعات الصناعية والتجارية جراء أزمة الملاحة الدولية.
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