وزارة النقل تناقش آخر مستجدات حركة الملاحة من وإلى العقبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقش اجتماع ترأسته وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الاثنين، مستجدات حركة الملاحة من وإلى العقبة، والآثار المترتبة على القطاعات الاقتصادية جراء أزمة الملاحة الدولية.



وحضر الاجتماع أمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، ونائب رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، ومدير عام شركة تطوير العقبة حسين الصفدي، وممثلو نقابة ملاحة الأردن، ودائرة الجمارك، وغرف التجارة والصناعة، ونقابة أصحاب الشاحنات والنقابة اللوجستية.



وتناول الاجتماع، آخر مستجدات الأزمة الحالية على حركة الملاحة والشحن من وإلى العقبة، والمشكلات التي تواجهها القطاعات الصناعية والتجارية جراء أزمة الملاحة الدولية.

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