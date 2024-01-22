تنويه هام صادر عن الحكومة الاردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -أكد مصدر حكومي أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة سيما بحوث، ليس لها أية علاقة وظيفية بالأردن.



وبين المصدر وفق منصة“حقك تعرف” اليوم الإثنين، أن الدكتورة سيما بحوث تقاعدت من منصبها في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عام 2021، ومنذ تقاعدها ليس لها أية علاقة وظيفية بالمملكة، ووظيفتها بالأمم المتحدة بتعيين من الأمين العام للأمم المتحدة.



يشار إلى أن تصريحات الدكتورة سيما بحوث أثارت العديد من تساؤلات النخب السياسية حول إذا كانت تمثل الأردن في الأمم المتحدة.

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