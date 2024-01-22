الامن العام يحذر المواطنين بدءاً من منتصف هذه الليلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بالسلوك الآمن خلال المنخفض الجوي المتوقع بعد منتصف هذه الليلة.
وقالت ادارة الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي المتمركز فوق سواحل لبنان الذي سيبدأ تأثيره فجر الثلاثاء سيستمر لمدة أسبوعاً ، واكدت لـ"الوكيل الاخباري" إن المنخفض سيرافقه أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء حيث يتمركز تأثيره على المناطق الشمالية والوسطى.
وشددت مديرية الامن العام على اتباع النصائح والإرشادات مثل التأني أثناء القيادة خاصة عند هطول الأمطار أو تدني مستوى الرؤية، وعدم الاقتراب من مجاري السيول ومناطق تجمع المياه وعدم المجازفة بقطعها.
وأهابت بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر للمنازل ، ودعت للاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة.
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