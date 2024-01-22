الامن العام يحذر المواطنين بدءاً من منتصف هذه الليلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بالسلوك الآمن خلال المنخفض الجوي المتوقع بعد منتصف هذه الليلة.

وقالت ادارة الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي المتمركز فوق سواحل لبنان الذي سيبدأ تأثيره فجر الثلاثاء سيستمر لمدة أسبوعاً ، واكدت لـ"الوكيل الاخباري" إن المنخفض سيرافقه أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء حيث يتمركز تأثيره على المناطق الشمالية والوسطى.

وشددت مديرية الامن العام على اتباع النصائح والإرشادات مثل التأني أثناء القيادة خاصة عند هطول الأمطار أو تدني مستوى الرؤية، وعدم الاقتراب من مجاري السيول ومناطق تجمع المياه وعدم المجازفة بقطعها.



وأهابت بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر للمنازل ، ودعت للاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة.

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