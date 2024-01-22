المنخفض الجوي الاقوى هذا الشتاء قادم الى الاردن - تحذيرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل لبنان، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ و تسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل باذن الله زخات من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي المتمركز فوق سواحل لبنان الذي سيبدأ تأثيره فجر اليوم الثلاثاء سيستمر لمدة أسبوعاً .

وقالت الأرصاد اليوم الاثنين لـ"الوكيل الاخباري" إن المنخفض سيرافقه أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء حيث يتمركز تأثيره على المناطق الشمالية والوسطى.



وأضافت أن المنخفض سيضعف تأثيره مساء الثلاثاء ومن بعدها سيتجدد صباح الخميس ليستمر لغاية مساء الأحد القادم .

وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.

كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية.

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