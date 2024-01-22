سرايا القدس تستهدف آليات إسرائيلية

سرايا القدس تستهدف آليات إسرائيلية
التاريخ
1/22/2024 3:12:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها استهدفت دبابة وجرافة عسكرية إسرائيلية بقذائف صاروخية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
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