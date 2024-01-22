إصابة مواطن واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال لقرية عراق بورين جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخر عقب اقتحام قرية عراق بورين جنوب نابلس.
وقالت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال مواجهات مع الاحتلال في القرية.
بينما قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وبدأت بملاحقة الشبان داخل القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات وإصابة مواطن، واعتقال المواطن عمر جبران قادوس.
MENAFN22012024000205011050ID1107753073
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.