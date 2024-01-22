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إصابة مواطن واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال لقرية عراق بورين جنوب نابلس

1/22/2024 3:11:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخر عقب اقتحام قرية عراق بورين جنوب نابلس.

وقالت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال مواجهات مع الاحتلال في القرية.

بينما قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وبدأت بملاحقة الشبان داخل القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات وإصابة مواطن، واعتقال المواطن عمر جبران قادوس.


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