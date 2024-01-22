مستعمرون يجبرون عائلة في الجفتلك على دفع غرامة مالية باهظة مقابل الإفراج عن قطيع أغنام

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN/أجبر مستعمرون، اليوم الإثنين، عائلة فلسطينية في قرية الجفتلك شمال أريحا، على دفع غرامة مالية باهظة مقابل الإفراج عن أغنامها.

وأوضح الناشط في لجان المقاونة الشعبية في الأغوار، أيمن غريب

أن مستعمرين من "مجلس المستوطنات" في الأغوار، اقتحموا مراعي تضم حوالي 800 رأس غنم تعود لعائلة ادعيس في الجفتلك، واحتجزوها تحت تهديد السلاح، تمهيدا للاستيلاء عليها، ونقلها عبر شاحنات.

وأضاف أن هؤلاء المستعمرين أجبروا أصحاب الأغنام على دفع غرامة تقدر بـ 150 ألف شيقل بعد جمعها من أهالي القرية، مقابل الإفراج عن الأغنام، والتعهد بعدم الرعي في مناطق الأغوار.

وتبلغ نسبة الأراضي التي تحمل مسمى "مناطق إسرائيلية" في الأغوار 80%.

من جانبه، قال رئيس المجلس القروي بالجفتلك أحمد غانم لـ "وفا" إنها ليست المرة الأولى التي يحتجز فيها مستعمرون أغناما فلسطينية في الأغوار، إذ سبق وأن تعرض عشرات المواطنين الفلسطينيين لاعتداءات من المستعمرين، ونهب ممتلكاتهم، والاستيلاء على أراضيهم.



