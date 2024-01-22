مستعمرون يجبرون عائلة في الجفتلك على دفع غرامة مالية باهظة مقابل الإفراج عن قطيع أغنام

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN/أجبر مستعمرون، اليوم الإثنين، عائلة فلسطينية في قرية الجفتلك شمال أريحا، على دفع غرامة مالية باهظة مقابل الإفراج عن أغنامها.
وأوضح الناشط في لجان المقاونة الشعبية في الأغوار، أيمن غريب
أن مستعمرين من "مجلس المستوطنات" في الأغوار، اقتحموا مراعي تضم حوالي 800 رأس غنم تعود لعائلة ادعيس في الجفتلك، واحتجزوها تحت تهديد السلاح، تمهيدا للاستيلاء عليها، ونقلها عبر شاحنات.
وأضاف أن هؤلاء المستعمرين أجبروا أصحاب الأغنام على دفع غرامة تقدر بـ 150 ألف شيقل بعد جمعها من أهالي القرية، مقابل الإفراج عن الأغنام، والتعهد بعدم الرعي في مناطق الأغوار.
وتبلغ نسبة الأراضي التي تحمل مسمى "مناطق إسرائيلية" في الأغوار 80%.
من جانبه، قال رئيس المجلس القروي بالجفتلك أحمد غانم لـ "وفا" إنها ليست المرة الأولى التي يحتجز فيها مستعمرون أغناما فلسطينية في الأغوار، إذ سبق وأن تعرض عشرات المواطنين الفلسطينيين لاعتداءات من المستعمرين، ونهب ممتلكاتهم، والاستيلاء على أراضيهم.
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