شركة كهرباء محافظة القدس: لا ارتفاع على أسعار الكهرباء

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / اصدر مكتب
مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس بيانا للراي العام جاء فيه :" إلى أبناء شعبنا
الأبي الراسخ خلف مؤسساته الوطنية في وجه عصف الاحتلال وسياساته وقسوة الظروف.
واضاف البيان تابعتم مثلنا الإشاعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية حول نية الشركة رفع التعرفة الكهربائية بدءا من شهر شباط 2024.
وإننا إذ نؤكد أن رفع التعرفة الكهربائية أو خفضها إنما يتم بناء على اختلاف الأسعار من المصدر وعلى القرارات الرسمية الصادرة عن الحكومة ولجان التعرفة، فإننا ننفي وجود أي رفع لأسعار الكهرباء، فالشركة جزء أصيل من النسيج المجتمعي، ولم ولن تكون منسلخة عن الواقع العصيب الذي نعيشه معا، كما نؤكد أن إدارة الشركة تتعامل بالكثير من الحكمة والمسؤولية الوطنية العالية في هذا الملف.
واهابت الشركة
بالمواطنين الكرام والمشتركين الأعزاء توخي الحذر من تداول الإشاعات والمنشورات المضللة من أي جهة كانت تهدف للإساءة للشركة ونزع صفتها الوطنية، إذ إننا في أمس الحاجة للوحدة ونبذ التفرقة تحديدًا في هذه الظروف التي تعصف بشعبنا وقضيتنا الوطنية.
وختاما، فإن شركة كهرباء محافظة القدس هي أولا واخيرًا شركة وطنية فلسطينية مقدسية ذات ماض عريق يمتد لأكثر من مئة عام في خدمة وطننا وشعبنا ولن يثنيها عائق عن مواصلة هذا الطريق، طريق الواجب والمسؤولية الوطنية.
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