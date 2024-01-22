شركة كهرباء محافظة القدس: لا ارتفاع على أسعار الكهرباء

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / اصدر مكتبمدير عام شركة كهرباء محافظة القدس بيانا للراي العام جاء فيه :" إلى أبناء شعبناالأبي الراسخ خلف مؤسساته الوطنية في وجه عصف الاحتلال وسياساته وقسوة الظروف.

واضاف البيان تابعتم مثلنا الإشاعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية حول نية الشركة رفع التعرفة الكهربائية بدءا من شهر شباط 2024.

وإننا إذ نؤكد أن رفع التعرفة الكهربائية أو خفضها إنما يتم بناء على اختلاف الأسعار من المصدر وعلى القرارات الرسمية الصادرة عن الحكومة ولجان التعرفة، فإننا ننفي وجود أي رفع لأسعار الكهرباء، فالشركة جزء أصيل من النسيج المجتمعي، ولم ولن تكون منسلخة عن الواقع العصيب الذي نعيشه معا، كما نؤكد أن إدارة الشركة تتعامل بالكثير من الحكمة والمسؤولية الوطنية العالية في هذا الملف.



واهابت الشركة

بالمواطنين الكرام والمشتركين الأعزاء توخي الحذر من تداول الإشاعات والمنشورات المضللة من أي جهة كانت تهدف للإساءة للشركة ونزع صفتها الوطنية، إذ إننا في أمس الحاجة للوحدة ونبذ التفرقة تحديدًا في هذه الظروف التي تعصف بشعبنا وقضيتنا الوطنية.

وختاما، فإن شركة كهرباء محافظة القدس هي أولا واخيرًا شركة وطنية فلسطينية مقدسية ذات ماض عريق يمتد لأكثر من مئة عام في خدمة وطننا وشعبنا ولن يثنيها عائق عن مواصلة هذا الطريق، طريق الواجب والمسؤولية الوطنية.