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مركز أبوظبي للغة العربية يُصدر كتاب «الفقر»

1/22/2024 3:00:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صدر حديثاً عن مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، كتاب «الفقر»، للمؤلّف فيليب ناثان جيفرسون، والذي ترجمه إلى العربية محمد صلاح علي، ويأتي الكتاب ضمن سلسلة «مقدّمات موجزة»، التي تشمل الكثير من الموضوعات التي تهم عموم القرّاء، ويمثل هذا الكتاب مصدراً مفيداً لفهم بعض القضايا الأساسية في علم الاقتصاد وعلم الاجتماع.

يحاول البروفسور فيليب جيفرسون، الاقتصادي الأمريكي وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في هذا الكتاب الإجابة عن أسئلة: ما الفقر؟ وكيف تمت مواجهته في الماضي؟ كما يتناول آليات مواجهته حالياً.

ويُحدد من هم الفقراء، وكيف يعيشون، وما العوائق التي يواجهونها، كما يُقدّم تاريخ الفقر وانتقاله من جيلٍ إلى جيل، والعوامل الحاكمة لهذا الانتقال، وينظر أيضاً في التفاوت العالمي في توزيع الثروات والأسباب التي أدّت إليه، ويستكشف الجهود العملية والتحليلية التي بُذلت، وما تزال، لمحو الفقر، ويناقش الجهود العالمية والمبادرات المحلّية التي تهدف إلى تقليصه، ويدرس بعمق البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثّر على الفقراء وتشكّل حياتهم.

ويعرض جيفرسون باختصار الكثير من المصطلحات الاقتصادية والاجتماعية المهمَّة، منها على سبيل المثال، مقياس التكافؤ، وكفاءات الاستهلاك، وتأنيث الفقر، والآثار السلبية للانتساب الجماعي، وغير ذلك من الأمور التي صاغها في نسيج متكامل يسهل فهمه واستيعابه.

يشغل فيليب ناثان جيفرسون عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2022، وكان رئيساً للجمعية الاقتصادية الوطنية في عام 2005، وعلى مستوى العمل الأكاديمي، شغل منصب نائب رئيس كلية ديفيدسون للشؤون الأكاديمية، وأستاذ الاقتصاد في كلية سوارثمور وجامعة كولومبيا، وكان قائماً على تدريس مقرّرات عن القياسات الاقتصادية، والاقتصاد الكلي، والفقر واللامساواة، وأصبح رابع رجل من أصول أفريقية ينضمّ إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في يناير 2022، ومن كتبه المنشورة «دليل أوكسفورد لاقتصاديات الفقر» (2012)، ومجموعة من البحوث الاقتصادية المعمقة عن العلاقة بين التعليم والبطالة والفقر، وعن جغرافيا الكراهية.

أما المترجم محمد صلاح علي فهو باحث مصري، من مواليد القاهرة في عام 1994، تخرّج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (2017)، وهو مختص في العلوم السياسية والتاريخ والعلوم الاجتماعية، وشارك في كتابة المقالات والدراسات في العديد من المنصات الإلكترونية والمجلات العلمية، وفاز بمسابقة شباب المترجمين التي عقدها المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة عام 2021 عن ترجمته لورقة «فرقة العمال المصرية»، وله العديد من الكتب المترجمة.

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