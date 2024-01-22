المجلس الإماراتي لكتب اليافعين يروي تجربة الإمارات في إنتاج الكتب الصامتة ونشر الحكايات الشعبية

اختتم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر «تعلّم بلا حدود»، الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» يومي 19 و20 يناير الجاري في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، وتناول المجلس بصفته الشريك المعرفي للمؤتمر عدداً من التجارب الفريدة والأساليب المبتكرة، غير التقليدية وغير الرسمية، في عالم التعليم، وركز هذا العام على موضوع السرد القصصي لتحقيق الاستفادة القصوى من تجربة التعلم.

وشاركت مروة العقروبي، رئيسة المجلس، في جلسة بعنوان «همس الحكايات: رحلة في سحر الكتب الصامتة»، تحدثت فيها عن تجربة المجلس ودولة الإمارات العربية المتحدة في التعريف بالكتب الصامتة ونشرها، ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما في العالم العربي أيضاً، حيث أشارت إلى أن هذه الكتب عبارة عن صفحات مليئة بالرسومات والصور الخالية من الكلمات، بحيث يمكن لأي شخص، كبيراً كان أم صغيراً، أن يفهمها من دون وجود حاجز لغوي يمنعه من إدراك مقاصدها أو فك أسرارها، ومن دون الحاجة إلى وسيط يفسر له مداركها أو غاياتها.

لغة البصر

وأكدت أن ارتفاع موجات الهجرة واللجوء في الأعوام الأخيرة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدان عديدة حول العالم نتج عنه تزايد الاهتمام بالكتب الصامتة من قبل المؤسسات في الدول التي استضافت هؤلاء اللاجئين، لتسهيل التواصل معهم، خصوصاً الأطفال واليافعين، من خلال إصدارات تتجاوز حواجز اللغة لتحاور القلوب والعقول بلغة عالمية واحدة، هي لغة البصر، وتغرس في نفوس اللاجئين الصغار الاطمئنان والأمل والتفاؤل والقدرة على تجاوز تحديات رحلة اللجوء وتسهيل الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة، مضيفة أن هذه الكتب أثبتت فائدتها، وخاصة بالنسبة للمهاجرين واللاجئين، كونها سهلت عليهم الاندماج مع واقعهم الجديد ومجتمعهم.

وأشارت العقروبي إلى أن المجلس الإماراتي لكتب اليافعين لعب دوراً قيادياً في التأسيس لصناعة ونشر أول كتب صامتة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نظم العديد من ورش العمل محلياً وإقليمياً، ما أسفر عن إنتاج مجموعة نموذجية من الكتب الصامتة التي صُنعت ونُشرت بفخر في الإمارات، إضافة إلى تنظيم 4 معارض حتى الآن حول الكتب الصامتة، في أبوظبي، والعين، والشارقة. وأكدت أن جهود المجلس تكللت بالنجاح عندما اختيرت أربعة من الكتب التي أنتجت في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون جزءاً من مجموعة الكتب الصامتة لعام 2019 الصادرة عن المجلس الدولي لكتب اليافعين، وأدرج أحدها في قائمة الشرف.

وشارك المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في جلسة أخرى حول الحكايات الشعبية، تحدثت فيها الكاتبة نادية النجار، عضو المجلس الاستشاري للمجلس، عن أهمية التراث التقليدي في السرد القصصي من خلال الحكايات الشعبية التي تتناقلها الأجيال بكل ما فيها من قيم وفضائل ومعانٍ جميلة، تعكس جوانب مختلفة من الحياة، مشيرة إلى أن كثيراً من الحكايات الشعبية تتشابه مع بعضها البعض في ثقافات عديدة. واستعرضت تجربة دولة الإمارات في الاهتمام بالحكايات الشعبية ونشرها، وهو ما جعلها إلى اليوم تشكل جزءاً من المنظومة الثقافية للمجتمع الإماراتي رغم تطور العصر وتأثر الأدب الحديث بالكثير من المتغيرات.

جلسة نقاشية

ونظم المجلس جلسة نقاشية حول كتاب «مشاعر.. مشاعر»، الفائز بجائزة اتصالات لكتاب الطفل لعام 2023 عن فئة الطفولة المبكرة، بمشاركة كل من المؤلفة فاطمة السعدون، والرسامة إيمان عبدالحميد، والناشرة ناهد الشوا. وتناولت السيدات الثلاث المشاركات تجربتهن في التأليف والرسم والنشر، ودور الجائزة في تحفيزهن لمواصلة طريقهن وتقديم مزيد من الإبداعات التي تثري مكتبة الطفل العربي. كما حرص المجلس على هامش المؤتمر على تسليط الضوء على أبرز مبادراته ومشاريعه، وخصوصاً حملة «اقرأ، احلم، ابتكر»، ومبادرة «كان ياما كان»، وبرنامج «ورشة» التدريبي، وجائزة اتصالات لكتاب الطفل، ومشروع «كتب صنعت في الإمارات».