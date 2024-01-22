ملتقى الطيبة الأدبي في الفجيرة.. فعاليات متنوعة تحتفي بالإبداع

قدمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية حزمة إبداعية متميزة ومتنوعة ضمن فعاليات ملتقى الطيبة الأدبي، الذي نظمته الجمعية تحت شعار «الفجيرة تحتفي بالإبداع»، استضافه «بيت المطوع» بمنطقة الطيبة، إحدى مناطق الفجيرة، بحضور عائشة خميس الظنحاني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وخالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلي محمد بن داوود العبدولي، وأحمد خميس العبدولي، مدير بيت المطوع، والدكتور حمد البقيشي، المدير التنفيذي للجمعية، وبمشاركة نخبة من المثقفين والفنانين وأهالي المنطقة.

منصات

وأوضح خالد الظنحاني أن الحدث يعد أول الملتقيات التي تنظمها الجمعية ضمن أجندة عملها للعام الجاري الرامية إلى تفعيل الحركة الثقافية والإبداعية بجميع مدن ومناطق إمارة الفجيرة، وإثراء دور الجمعية في اكتشاف الموهوبين وتوفير منصات لهم لنثر إبداعاتهم في مجالات الثقافة والتشكيل والموسيقى والشعر والفكر الإبداعي وغيرها من المجالات.

وأكد الظنحاني أن الملتقى حظي بالحضور الجيد والمنتوج الإبداعي الكثيف في مجالات مختلفة، مشدداً على أن جمعية الفجيرة الثقافية ستظل وفية دوماً لرؤيتها ورسالتها بتنظيم فعاليات متميزة تسهم في تطوير ودعم قطاع الثقافة والفنون والتراث من أجل كشف الإبداعات وتعزيز الحراك الثقافي بالإمارة وإشراك المجتمع في إظهار المنتوج الإبداعي.

فعاليات

وكان ملتقى الطيبة الأدبي، الذي أدار أعماله وقدم فقراته أحمد خميس العبدولي، مدير بيت المطوع، قد انطلق بكلمة الافتتاح ألقاها الدكتور حمد البقيشي، بعدها أقيمت فعاليات الملتقى التي تضمنت عزفاً موسيقياً على آلتي «العود والقانون»، بمشاركة العازفين جاسم الجاسم، وسمية بوخشم.

وكشف الملتقى عن إبداعات متميزة من خلال فقراته المتنوعة بمشاركة شعراء وتشكيليين، فضلاً عن ورشة قرائية للأطفال قدمتها منال الزيودي، والطالب محمد الزيودي، وركن للكتب بقوام 300 كتاب من منشورات دار المحيط للنشر، وفي مجال التشكيل أقيم معرض فني للفنانة التشكيلية وفاء خميس العبدولي، والفنانة الخطاطة فاطمة سالمين.

بينما تناولت جلسة حوارية بعنوان «تجارب إبداعية إماراتية» العديد من الإسهامات الإبداعية، تحدثت فيها الكاتبة والقاصة عائشة عبدالله، والباحث في مجال الرسوم الصخرية داوود خميس العبدولي، والفنانة الخطاطة فاطمة سالمين، بإدارة ومشاركة الكاتبة موزة الزيودي، كما قدم الشعراء خليل علي الجزيري، وأحمد الشكري، وعلي سويلم الصريدي، وعمار إدريس قراءات متميزة من الشعر الشعبي في أمسية شعرية حملت عنوان «ضوح القمر»، أدارها باقتدار الشاعر محمد خميس السويدي.

وحظي ملتقى الطيبة الأدبي بإعجاب الحضور وأهالي المنطقة، كونه شكل فرصة مهمة لإظهار إبداعات الموهوبين، وتميز بمشاركة نخبة من المبدعين الإماراتيين والعرب، حيث تم تنظيمه في «بيت المطوع» لعراقة هذا البيت ورمزيته الذي تأسس في ستينيات القرن الماضي، وبعد انتقال أهالي الطيبة إلى الشعبية الجديدة قام صاحب المنزل الحاج خميس العبدولي بترميم المنزل وتصميمه بشكل تراثي، وسخره وجهة متميزة لاستضافة الملتقيات الأدبية والثقافية والاجتماعية، ويكاد يكون من أجمل الأماكن التي استضافت فعاليات الجمعية.

في ختام الملتقى قام خالد الظنحاني وعلي محمد بن داوود العبدولي بتكريم المشاركين تقديراً لجهودهم المتميزة في إنجاح فعاليات الملتقى.