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رقصات الباليه تمتزج بفنون الفيديو والرقمنة في مسرح زعبيل بدبي

1/22/2024 3:00:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

العرض العالمي الأول لباليه 4 ينطلق بمشاركة أبرز راقصي باليه بولشوي وفيينا؛ رقصات امتزجت بمشاهد فن الفيديو والرقمنة البديعة، رسمت لوحات لا مثيل لها في عوالم الإبداع والتشويق، في أداء باليه «4» العالمي على خشبة مسرح زعبيل في فندق جميرا زعبيل سراي، قبل أيام، حيث تجسدت في لوحات العرض مشاهد فريدة تنسج تجربة فريدة، تشترك فيها رقصات الباليه مع فن الفيديو، وذلك على وقع أنغام مقطوعة الفصول الأربعة لفيفالدي إذ نظم الحدث مؤسسة «نوزارت بالدكوين الثقافية» بالتعاون مع «آرت فور أول»، وحضره جمع كبير من أفراد الجمهور من مختلف الجنسيات والثقافات. وقد أمتع الراقصون الحضور، بينما تتالت لوحات مشهدية بديعة على شاشة ضخمة في المسرح، مشكلة مزيج فنون دالة غنية التأثير.

وقد تولت MTV تصوير مشاهد الفيديو بدقة K5 المتطورة بالتعاون مع استوديو The French Kiss Lab الذي تم ترشيحه لنيل جائزة جرامي. وحملت الرقصات توقيع المصمم إينو بيسي، بمشاركة أربعة من أشهر راقصي العالم، وهم: ماريا فينوغرادوفا، وراقصة باليه البولشوي المنفردة؛ ونجما باليه فيينا ميلا شميت وجابريلي أيم؛ والنجم إيلدار جاينوتدينوف.

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