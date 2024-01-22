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في نسخته الثانية للاعبين مواليد 2014 و2015..ختام مهرجان أجيال المستقبل لكرة القدم بنادي دبا الفجيرة

1/22/2024 3:00:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم نادي دبا الفجيرة الرياضي مهرجان أجيال المستقبل في نسخته الثانية للاعبين مواليد 2014 و2015، بمشاركة أندية: دبا الفجيرة، دبا الحصن، العروبة، الإمارات، رأس الخيمة وخورفكان، وشهد المهرجان الذي استضافته ملاعب أكاديمية نادي دبا لكرة القدم حضور عدد كبير من أولياء أمور اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية للفرق المشاركة.


وهدف مهرجان أجيال المستقبل لاكتشاف مواهب كرة القدم وصناعة أجيال جديدة وقوية من اللاعبين المسلحين بالقوة والروح القتالية والتنافسية بالاستفادة من الاحتكاك مع لاعبي الأندية المشاركة.

وفي ختام المهرجان كرم نادي دبا الرياضي الثقافي جميع لاعبي الأندية المشاركة والأطقم الفنية والإدارية، حيث وزع الجوائز أحمد سليمان الهنداسي عضو مجلس الإدارة مدير أكاديمية نادي دبا لكرة القدم، والذي تقدم بشكره للأندية المشاركة في مهرجان «أجيال المستقبل» على استجابتهم والروح الرياضية العالية التي تميز بها الجميع من لاعبين وأطقم فنية وإدارية ما أسهم في إنجاح المهرجان وتحقيقه الأهداف المرسومة.

وأكمل الهنداسي: «ظل مجلس إدارة نادي دبا الرياضي الثقافي برئاسة أحمد سعيد الظنحاني يُنظم المهرجانات الرياضية للمراحل السنية سنوياً لإتاحة الفرصة للمواهب الصغيرة بالتعبير عن قدراتها وإمكاناتها الفنية في أجواء تنافسية متميزة، بما يحقق الأهداف الآنية والمستقبلية بصناعة أجيال جديدة من اللاعبين الجيدين المؤهلين للالتحاق بمنتخبات المراحل السنية المختلفة».

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