الفائزة بأربع بطولات غراند سلام..نعومي أوساكا تنضم إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس ببطاقة دعوة



تنافس نعومي أوساكا، الفائزة بأربع بطولات غراند سلام، على اللقب في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة الشهر المقبل، وبهذا تكون النجمة اليابانية أحدث لاعبة تم تأكيد مشاركتها في النسخة الثانية من بطولة رابطة محترفات التنس فئة 500 نقطة.

وتعود البطولة، التي يتم استضافتها بالشراكة مع مبادلة ويقدمها مجلس أبوظبي الرياضي، إلى مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في الفترة من 3 إلى 11 فبراير المقبل، مع مجموعة من ألمع نجمات التنس المصنفات ضمن العشرة الأوائل على مستوى العالم بما في ذلك يلينا ريباكينا وأُنس جابر وماريا ساكاري، واللاتي يجتمعن للمنافسة على اللقب.

وتنضم إليهن مؤخراً، أوساكا المصنفة الأولى على العالم سابقاً والتي تدخل المنافسة ببطاقة دعوة، مثل زميلتها البريطانية بطلة الجراند سلام، إيما رادوكانو.

وفازت أوساكا بأول ألقابها الأربعة الكبرى في عام 2018، بفوزها على سيرينا ويليامز في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لتصبح أول يابانية تفوز بلقب الفردي في البطولات الأربع الكبرى غراند سلام، وتبعها نجاحها في بطولة أستراليا المفتوحة بعد عام من ذلك. ثم حصلت على لقب بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثانية في عام 2020، قبل أن تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة مرة أخرى في عام 2021.

وتعليقاً على ذلك، تقول أوساكا البالغة من العمر 26 عاماً: «أنا متحمسة للمنافسة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لهذا العام والأداء أمام مشجعي التنس الإماراتيين، الذين أعرف من تجربتي السابقة أنهم سيخلقون أجواء رائعة، إنه ملعب عالي الجودة ويشارك فيه بعض أفضل اللاعبات في العالم، وأنا أتطلع إلى هذا الحدث ومتأكدة من أنه سيكون حدثاً رائعاً.

ومن جانبه، قال نايجل جوبتا، المدير الرياضي لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: مع بقاء بضعة أسابيع فقط على بطولة هذا العام، يسعدنا للغاية أن نعلن أن نعومي أوساكا ستشارك كجزء من فريق موهوب للغاية.

مع تنافس 10 من أفضل 20 لاعبة في العالم، إلى جانب الفائزتين بالبطولات الكبرى غراند سلام، نعومي وإيما رادوكانو، فإن المشجعين الحاضرين لديهم الكثير ليتطلعوا إليه. من المتوقع أن تكون بطولة مميزة حقاً».

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