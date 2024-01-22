في جبل حفيت بمدينة العين..شرطة أبوظبي تشارك بالمرحلة الأخيرة لـ«تحدى قمم الإمارات»







شارك فريق التحدي والمغامرات بشرطة أبوظبي في المرحلة الأخيرة من الموسم الأول «تحدي قمم الإمارات» من أعلى قمة جبلية في الإمارات جبل جيس، والذي نظمته شركة إيفرست سبورت في جبل حفيت بمدينة العين، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، والمجالس الرياضية في إمارة أبوظبي.

وأسهمت شرطة أبوظبي في تنسيق الخطة التنظيمية من خلال الإشراف والمتابعة للمسار الممتد لمسافة سبع كيلومترات ونصف من بداية الجبل إلى قمة جبل حفيت ضمن مسابقتي المشي الجبلي والجري الجبلي، وعملت على تعيين نقاط الإخلاء ومعايير السلامة وفق المواصفات العالمية.

وقدم فريق التحدي والمغامرات للمشاركين الذين بلغ عددهم 500 مشارك من مختلف الفئات العمرية من الذكور والإناث شرحاً بأهم النصائح والإرشادات حول كيفية تسلق المرتفعات الجبلية.



ودعت شرطة أبوظبي منتسبها في مختلف الإدارات الشرطية إلى المشاركة في المبادرات الرياضية التي تتسم بالتحدي والمغامرة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، وتنمية مهاراتهم القيادية ولياقتهم البدنية والتغلب على الخوف من الأماكن المرتفعة والمنحدرات الجبلية.

وأشاد خضر الغضبان المدير التنفيذي لشركة إيفرست سبورت، بدور شرطة أبوظبي المتميز ومشاركة منتسبيها في هذا النوع من الرياضات، ودورها الريادي في إنجاح المرحلة الأخيرة من سباق «تحدي قمم الإمارات» والحفل الختامي لتوزيع الجوائز وتتويج الفائزين بالبطولة في منتزه جبل حفيت الصحراوي، ما انعكس إيجابياً في تشجيع الشباب على الرياضات الجبلية وفق معايير الأمن والسلامة.

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