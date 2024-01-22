عبدالله الشرقي يتوج أبطال «دولية الفجيرة للقوة البدنية»



توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الفجيرة للياقة البدنية التي أقيمت في نسختها الثانية برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بفندق ومنتجع البحر بالفجيرة، وفاز الصربي لوكا دوجيكتش في فئة أدفانس للرجال، بينما فازت بلقب فئة البنات النرويجية اندريا سلوبيرغ، وفي فئة اللاعبين العرب المصري عاصم عفت، والمصرية هنا منسي على مستوى الإناث، وفاز الكويتي مهدي عون بلقب فئة الماسترز أكبر من 40 سنة، والإماراتي إبراهيم الشامسي بفئة الشباب فاز، والأوكرانية مارغريتا فيدروفا بفئة الشابات والمصرية ياسمين الهمولي بفئة الهواة للبنات.

حضر الختام الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وأحمد بن ظبوي الفلاسي رئيس لجنة اللياقة البدنية، وعضوا مجلس إدارة الاتحاد أحمد جوهر، وعبدالرحمن العوضي.

وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي تنظيم البطولة والمستويات البدنية التي شهدتها المنافسات ووصفها بالمتميزة وأكد أن فعاليات البطولة ظهرت بشكل مثالي واحترافي.

وأكد أن لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد بصدد مناقشة عدة اقتراحات للنسخة المقبلة ومنها مشاركة فئات عمرية جديدة وتنويع المسابقات، وأعرب عن سعادته بالنقلة النوعية لرياضة اللياقة البدنية.

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