3 من 10 منتخبات ضمنت التأهل رسمياً إلى ثمن النهائي..«عرب آسيا».. نتائج متفاوتة بعد جولتين





سجلت المنتخبات العربية الـ10 المشاركة في كأس آسيا الحالية، نتائج متفاوتة أفضت إلى ضمان 3 منتخبات التأهل رسمياً إلى الدور ثمن النهائي بعد جولتين من البطولة القارية التي يشارك فيها 24 منتخباً.

وبعد مرور جولتين، ضمنت منتخبات السعودية والعراق وقطر، التأهل إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة من فوزين متتاليين، وضعت تلك المنتحبات في قمة ترتيب مجموعاتهم برصيد 6 نقاط، ففاز منتخب السعودية على عُمان وقيرغيزستان، وفاز العراق على منافسيه الياباني والإندونيسي، فيما فاز المنتخب القطري على لبنان وطاجيكستان.

حظوظ كبيرة

وما زالت منتخبات الإمارات والأردن والبحرين، تحتفظ بحظوظ كبيرة في بلوغ ثمن نهائي كأس آسيا، إذ حصد «الأبيض» الإماراتي 4 نقاط من الفوز على هونغ كونغ، والتعادل مع فلسطين، فيما جمع المنتخب الأردني 4 نقاط أيضاً، من الفوز على تايلاند والتعادل مع كوريا الجنوبية، بينما نال منتخب البحرين 3 نقاط من الفوز على ماليزيا بعد الخسارة من كوريا الجنوبية، إذ تتضح صورة التأهل بعد خوض الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة.

الفوز أولاً

أما منتخبات عُمان وسوريا ولبنان وفلسطين، فإن فرصة تأهل أي منها لدور الـ16، متوقفة على حتمية تحقيق الفوز أولاً في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ثم انتظار «هدايا» سواء من المجموعة ذاتها لكل منتخب، أو من منتخبات في المجموعات الأخرى لضمان فرصة التأهل من بوابة «الثوالث»، بعدما تم حسم بطاقتي الأول والثاني بنسبة كبيرة في مجموعات المنتخبات العربية المعنية، عُمان وسوريا ولبنان وفلسطين.

الجولة الثالثة

وفي حال سارت الأمور على ما يرام في ضوء نتائج الجولة الثالثة من البطولة، فإن الدور ثمن النهائي من كأس آسيا، من المؤمل أن يضم ما لا يقل عن 6 منتخبات عربية، وهي محصلة تبدو أكثر من متميزة، وبما يرفع من مستوى الحلم العربي الكبير بمعانقة لقب كأس القارة الأكبر في العالم المرة السابعة في تاريخ كرة القدم العربية.

10 منتخبات

وتضم قائمة المنتخبات العربية الـ10 المشاركة في كأس آسيا بنسختها الـ18، قطر ولبنان في المجموعة الأولى، إلى جانب الصين وطاجيكستان، وسوريا في المجموعة الثانية، مع أستراليا وأوزبكستان والهند، والإمارات وفلسطين في المجموعة الثالثة، إلى جانب إيران وهونغ كونغ، والعراق في المجموعة الرابعة، مع اليابان وإندونيسيا وفيتنام، والأردن والبحرين في المجموعة الخامسة، إلى جانب كوريا الجنوبية وماليزيا، والسعودية وعُمان في المجموعة السادسة، مع تايلاند وقيرغيزستان.

6 ألقاب

وسبق لـ«عرب آسيا»، الفوز بلقب كأس القارة الصفراء، 6 مرات، عبر منتخبات، الكويت في سنة 1980، والسعودية في سنوات 1984 و1988 و1996، والعراق في سنة 2007، وقطر في سنة 2019، في النسخة التي أقيمت بضيافة الإمارات.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز