قبل مواجهة منتخبنا الوطني ونظيره الإيراني..صلابة دفاعية إماراتية في آخر 8 مباريات







قبل مواجهة منتخبنا الوطني ونظيره الإيراني، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من كأس آسيا، استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبرز المحطات الرقمية في مسيرة المنتخبين.

وأشار الاتحاد، إلى الصلابة الدفاعية لمنتخبنا الوطني، والذي لم يستقبل أكثر من هدف واحد في أي مباراة من آخر 8 مباريات خاضها في دور المجموعات منذ نسخة عام 2015، وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة منها.

فيما نجح منتخب إيران في تحقيق الفوز 10 مرات في آخر 11 مباراة خاضها بدور المجموعات منذ كأس آسيا 2011، وسجل 22 هدفاً في هذه المباريات، مقابل دخول هدفين فقط في مرماه.

مواجهة

بينما تلقى لاعبو الإمارات 3 بطاقات حمراء خلال مباريات دور المجموعات في كأس آسيا منذ نسخة عام 2007، وكان آخرها البطاقة الحمراء التي حصل عليها خليفة الحمادي، في المباراة الأخيرة أمام فلسطين، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من البطولة الآسيوية الحالية.

أما لاعب الوسط الإيراني روزبيه تشيمسي، فيتفوق في 14 مواجهة فردية خلال المباراة الثانية أمام هونغ كونغ، ولا يتفوق عليه في هذا الصعيد من لاعبي إيران في تاريخ البطولة سوى سيد جلال حسيني بمجموع 15 تفوقاً بالمواجهات الفردية خلال المباراة أمام أوزبكستان في نسخة عام 2007.

محطات

وبالنسبة للمباراة الثانية في المجموعة، والتي تجمع بين فلسطين وهونغ كونغ اليوم، فتضمنت أبرز المحطات الرقمية قبل المواجهة، إخفاق منتخب فلسطين في تحقيق الفوز في مبارياته الثماني السابقة في تاريخ كأس آسيا، حيث تعادل 3 مرات، وخسر 5 مباريات، في حين لم تحقق هونغ كونغ أي انتصار في مبارياتها الـ12 السابقة، إذ تعادلت 3 مباريات، وخسرت 9 مباريات، وبالتالي فإن كلا الفريقين يبحث عن تحقيق الفوز الأول.

في حين، عانى منتخب هونغ كونغ عن دقة التمرير في الجولتين الأولى والثانية، إذ كانت نسبة دقة تمريرات لاعبي منتخب هونغ كونغ 48.5 %، بواقع 198 تمريرة ناجحة من أصل 408 محاولات تمرير، وهو يأمل ألا يصبح أول منتخب ينهي مشاركته في نسخة واحدة بدقة تمرير أقل من 50 % منذ نسخة عام 2007.

تفوق

وفي الوقت نفسه، يملك لاعبو فلسطين غزارة في التسديد، بعدما سددوا 28 تسديدة في الجولتين الأولى والثانية، وتفوقوا بفارق تسديدتين عن أقرب فريق منهم في المجموعة الثالثة، ولكن نسبة استغلال هذه التسديدات كانت 7 % فقط، بواقع هدفين من 28 تسديدة.

ونجح ايفرتون كامارغو جناح منتخب هونغ كونغ، في عمل 7 مراوغات ناجحة، ويتفوق بفارق 3 مراوغات عن أقرب لاعب على هذا الصعيد في المجموعة الثالثة، بينما نجح رامي حمادة حارس منتخب فلسطين، في التصدي لتسديدتين فقط على مرماه من أصل 7 تسديدات، وبنسبة نجاح 28.6 %.

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