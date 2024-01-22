بمشاركة أساطير اللعبة وأصحاب الهمم..5 أسباب محفزة لحضور بطولة رأس الخيمة للغولف



من المقرر أن تكون النسخة الثالثة من بطولة رأس الخيمة هي الأكبر، والأفضل على الإطلاق، مع وصول عدد كبير من النجوم والأساطير الصاعدة في جولة موانئ دبي العالمية إلى نادي الحمراء للغولف في الفترة من 25 إلى 28 يناير، وسيكون هذا الحدث المحطة الثالثة في جولة موانئ دبي العالمية ذات الشكل الجديد، بعد بطولة دبي إنفيتيشنال في منتجع خور دبي، وهيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف.

أساطير اللعبة

يحسب للبطولة مشاركة العديد من أساطير اللعبة، حيث يتطلع حامل اللقب دانييل جافينز إلى الدفاع عن لقبه، وسيواجه منافسة قوية، تتمثل في النجوم الصاعدين أليكس فيتزباتريك، ودان برادبري، ويانيك بول، وراسموس هوجارد، وجوردان سميث، الذين فازوا بتحدي رأس الخيمة للغولف 2016، ومن قدامى النجوم على مستوى التحدي سيسعى توماس بيورن الفائز بجولة موانئ دبي العالمية 15 مرة إلى الحصول على لقب ثان في الإمارات، بعد فوزه ببطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عام 2001، ويتطلع بادريج هارينجتون إلى أن يصبح أكبر فائز في جولة موانئ دبي العالمية.

أصحاب الهمم

تضم البطولة مجالاً جديداً بالكامل من أفضل لاعبي الغولف في العالم من أصحاب الهمم في أول مسابقة على الإنترنت في الجولة، حيث يضم جدول جولة G4D لهذا العام ثماني بطولات في خمس دول مختلفة، مع شكل متجدد يقدم البطولات الإجمالية، والشبكية وإدراج الإناث لأول مرة، لضمان قدرة لاعبي الغولف، عبر مجموعة واسعة من الإعاقات على التنافس على المجد. كيفن ديلاني، روبن رامبو سينغ، فيليب ريتزنجر، ريكاردو بيانكاردي، كيفن كاسيدي، أنجيلو كولوسي، إيجلين جروبيلار، كينجي موتوكي، لويزا سيولا وميشيل لاو جميعهم جاهزون لبداياتهم الأولى في جولة G4D @ بطولة رأس الخيمة.

فعاليات

تتميز بطولة رأس الخيمة بمجموعة كبيرة من الأنشطة المليئة بالمرح في قرية البطولة، التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة، وبعد انتهاء العرض كل يوم سيستمتع المشجعون بالموسيقى الحية، التي يقدمها بعض أفضل الفنانين في دولة الإمارات، مثل آندي هيرلي، وذا جو شو، وجونيور براون، وجريج بيرسون.





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