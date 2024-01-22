بمشاركة 6 فرق بمعدل تصنيف (10-12 هاندكاب)..فوز بن دري وأبوظبي في افتتاح دولية غنتوت للبولو

(MENAFN
- Al-Bayan)
انطلقت عصر أمس الأول بملاعب نادي غنتوت منافسات بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ (23)، والمقامة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، وبمشاركة 6 فرق بمعدل تصنيف (10-12 هاندكاب) والتي تتجدد انطلاقتها بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو ومساهمة فنادق ومنتجعات جنة، وغنتوت لتجهيزات الفروسية ونادي تراث الإمارات،والتي شهدت جولتها الافتتاحية فوز فريق بن دري بولو على فريق AM بولو بنتيجة 7- 6، وفي المباراة الثانية استطاع فريق أبوظبي بولو تحقيق الفوز على فريق لامار بولو بنتيجة 9 أهداف ونصف هدف مقابل 4 أهداف.
وتستأنف مباريات البطولة عصر يوم الخميس المقبل بإقامة الجولة الثانية من مباريات البطولة بإقامة مباراتين، تبدأ بلقاء أبوظبي بولو المتصدر بفارق الأهداف مع فريق AM بولو الذي يسعى للتعويض، وفي الثانية يتقابل غنتوت بولو مع فريق لامار بولو الذي يدخل بدون رصيد.
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