بمشاركة 6 فرق بمعدل تصنيف (10-12 هاندكاب)..فوز بن دري وأبوظبي في افتتاح دولية غنتوت للبولو





انطلقت عصر أمس الأول بملاعب نادي غنتوت منافسات بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ (23)، والمقامة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، وبمشاركة 6 فرق بمعدل تصنيف (10-12 هاندكاب) والتي تتجدد انطلاقتها بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو ومساهمة فنادق ومنتجعات جنة، وغنتوت لتجهيزات الفروسية ونادي تراث الإمارات،والتي شهدت جولتها الافتتاحية فوز فريق بن دري بولو على فريق AM بولو بنتيجة 7- 6، وفي المباراة الثانية استطاع فريق أبوظبي بولو تحقيق الفوز على فريق لامار بولو بنتيجة 9 أهداف ونصف هدف مقابل 4 أهداف.

وتستأنف مباريات البطولة عصر يوم الخميس المقبل بإقامة الجولة الثانية من مباريات البطولة بإقامة مباراتين، تبدأ بلقاء أبوظبي بولو المتصدر بفارق الأهداف مع فريق AM بولو الذي يسعى للتعويض، وفي الثانية يتقابل غنتوت بولو مع فريق لامار بولو الذي يدخل بدون رصيد.

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