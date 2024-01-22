بمشاركة 550 جواداً من أجود السلالات تعود لنحو 342 مالكاً..منافسات مثيرة في ختام بطولة الظفرة للخيول العربية



شهد اليوم الختامي لفعاليات النسخة الرابعة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية «للمرابط الخاصة»، التي أقيمت على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة، منافسات شيقة ومثيرة بين المرابط المختلفة.

وأقيمت البطولة، التي استمرت 4 أيام، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ونظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 550 جواداً من أجود السلالات، تعود لنحو 342 مالكاً.

وشهد الختام مبارك عبد الله المنصوري المدير التنفيذي لديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وخليفة النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعدد كبير من ملاك ومربي الخيل العربية الأصيلة.

وتوجت المهرة «وجود الباهية» لمربط رأس الخيمة، بذهبية المهرات عمر سنة، ونالت الوصافة واللقب الفضي «ام كيه غرام» لمحسن عمارة، فيما حصلت على البرونز «غياهب الهواجر» للدكتور غانم الهاجري.

وتصدرت فئة المهرات بعمر 2 و3 سنوات ونالت الذهب «دي وداد» لإياد نبيل، وحلت في المركز الثاني وحصلت على الفضة «دي زمام» لزايد المزروعي، فيما حصلت على اللقب البرونزي «كنوز الباهية» لسلمى آل علي.

وتوشحت «اس كيو بسمة» لمربط الصقران، باللقب الذهبي للأفراس، تلتها في المركز الثاني «شيلسون سيلك رود» لمحمد الصيعري، بينما ذهب اللقب البرونزي إلى «جي اس مخايل غلفا» لسعود الشريقي.

وحصد «شهوان الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، ونال اللقب الفضي «يزن مغيدر» لمحمد سيف الزعابي، فيما حصل على البرونز «مزيان السديم» لمربط السديم.

واعتلى الصدارة ونال اللقب الذهبي للأمهار، «ساهي الباهية» لسلطان الشامسي، وجاء في المركز الثاني ونال الفضة «برهان الزبير» لمربط إم وإن، فيما حصل على البرونزية «دي مازر» لخليفة الدبوس.

وأحرز «إعمار ايه في اي» لمحمد سلمان أنور، اللقب الذهبي للفحول، تلاه في المركز الثاني ونال الفضة «سعد العالية» لمربط بن متعافي، بينما نال اللقب البرونزي «بيرسوس كيه ايه» لمنصور المزروعي.

وفي الجوائز الخاصة في البطولة، نالت «اس كيو كهرمانة» لمربط الصقران، كأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، فيما حل في المركز الأول في جائزة أفضل عارض إماراتي سلطان عبد الله الرئيسي، والمركز الثاني محمد بخيت الحفيتي، والثالث مايد محمد سليمان، والرابع حمد عبد الله النقبي، والخامس عابد سيف الأرياني.

هدف

من جانبه توجه محمد الحربي، بالشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على الدعم الكبير من سموه لملاك ومربي الخيل العربية بصورة عامة، وبمنطقة الظفرة بصورة خاصة، عبر رعايته الكريمة للبطولة.

وأوضح أن البطولة تهدف إلى دعم الملاك والمربين في منطقة الظفرة وتشجيعهم على اقتناء وتطوير إنتاج الخيول العربية، الأمر الذي بدأت تظهر نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، كما تهدف أيضاً لنشر أنشطة وفعاليات الخيل العربية في المنطقة.

وقال إن البطولة تستقطب أعداداً قياسية من الخيول المشاركة، وكذلك الملاك بما يجعلها من أكبر البطولات العالمية، وأنها شهدت نسبة فوز عالية من الملاك المشاركين، حيث بلغ عدد الملاك الفائزين 198 مالكاً بنسبة 63.2%، أما الخيول الفائزة ففد بلغ عددها 287 خيلاً بنسبة 62.9 %.

وأضاف إن الإعداد للنسخة المقبلة من البطولة يبدأ من الآن، ونتوقع أن تكون النسخة المقبلة مختلفة في ظل الدعم والرعاية والاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

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