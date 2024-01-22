«هيئة الرياضة» تطلق 24 خدمة إلكترونية تجريبية للاتحادات الرياضية

أطلقت الهيئة العامة للرياضة الخدمات الإلكترونية التجريبية للاتحادات الرياضية والتي يصل عددها إلى 24 خدمة رقمية، وذلك في إطار مشروع «التحول الرقمي» أحد أهم مشاريع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 الـ17، دعماً لعملية أتمتة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية بدولة الإمارات، وسعياً من الهيئة لتطوير عمل المنظومة الرياضية الوطنية وتسريع وتيرة العمل التنظيمي في قطاع الرياضة بالدولة، وتسهيل الإجراءات على اللاعبين والمنتخبات الوطنية للمساهمة في رفع اسم الإمارات عالياً في مختلف المحافل الرياضية.

خطوة

تهدف هذه الخطوة المهمة إلى وصول كافة المتعاملين إلى خدمات الاتحادات الرياضية المالية والإدارية وإجازات التفرع الرياضي بسهولة ويسر من أي مكان، والارتقاء بمستوى الدعم المقدم إلى كافة المتعاملين بقطاع الرياضة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتستهدف كافة اللاعبين والإداريين والحكام ورؤساء الوفود والمدربين والمعالجين والمراقبين والمستشارين الفنيين ومرافقي اللاعبين الأطفال أو أصحاب الهمم والمختصين الرياضيين بجميع الجهات الرياضية من الاتحادات واللجان والمنظمات والجمعيات وغيرها.

مشروع

وقال سعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة: «يعد إطلاق الخدمات الإلكترونية التجريبية للاتحادات الرياضية أولى مراحل مشروع «التحول الرقمي» أحد أبرز مشاريع المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تنظيم العمل الرياضي بدولة الإمارات بما يتوافق مع أحد ممكنات الاستراتيجية وهو تطوير البيئة التنظيمية والبنية التحتية للرياضة الإماراتية وتماشياً مع رؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة والنهج الحكومي بالدولة لأتمتة الخدمات».

تحول

وأضاف: «يعكس هذا التحول التزام الهيئة العامة للرياضة بجهودها في قيادة مسيرة التحول الرقمي للرياضة الإماراتية، ودعم كافة عناصر قطاع الرياضة بإتاحة وصولهم إلى الخدمات بسهولة ويسر وبكفاءة عالية، ما يوفر عليهم الوقت والجهد ويختصر الدورة الزمنية لإجراءات طلب الخدمات والحصول عليها، ما يرسخ مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة في اتباع النهج التقني الحديث في تقديم الخدمات، من أجل دعم المؤسسات الرياضية الوطنية وارتقاء القطاع الرياضي من جميع النواحي».

وعقدت الهيئة العامة للرياضة ورشة عمل تدريبية للاتحادات الرياضية لاستعراض كيفية استفادة المتعاملين من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر البوابة الرياضية للهيئة، وقدمت الهيئة خلال الورشة شرحاً تفصيلياً للخطوات الثلاث للحصول على كل خدمة، وتم الرد على كافة استفسارات الاتحادات الرياضية أثناء الورشة.

مناصب

وتشمل قائمة الخدمات الإلكترونية الجديدة والمعتمدة: إجازات التفرع الرياضي، أذونات الدخول للاتحادات الرياضية، حضور اجتماع جمعية عمومية، الانتساب أو عقد شراكة، الترشيح لمناصب خارجية، الموافقة على استضافة حدث رياضي، الموافقة على مشاركة خارجية، بدل انتقال، تعيين موظف، حجز مرفق، حضور حدث رياضي، حضور استقبال الوفود الرياضية، طلب الموافقة على ترشيح عضو مجلس إدارة، طلب دعم مالي لاستضافة حدث رياضي، طلب دعم مالي لاستضافة حدث خارجي، طلب دعم مالي لمشاركة خارجية، طلب دعم مالي لتنظيم معسكر، طلب دعم مالي لدفع الاشتراكات الخارجية، طلب دعم مالي لشراء الأدوات الرياضية، طلب دعم مالي لدفع مبالغ إيجار مقر، طلب دعم مالي لبدل سفر، طلب دعم مالي لتجهيز مقر، طلب اعتماد عقد عمل، وطلب الموافقة على نشر مواد إعلامية.

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