«أبيض اليد» سابعاً في البطولة الآسيوية 21 التي تستضيفها البحرين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أنهى منتخب الإمارات مشواره في البطولة الآسيوية 21 لكرة اليد التي تستضيفها البحرين بالمركز السابع عقب فوزه على العراق الثامن بنتيجة 28 ــ 23.
وقدم منتخبنا مباراة جيدة أمام نظيره العراقي، وأنهى منتخبنا الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15 - 13، فيما فاز لاعب منتخبنا سيف الأنصاري بلقب أفضل لاعب في المباراة.
وكان منتخبنا حل ثانياً بمجموعته الرابعة في الدور الأول للبطولة بفوزه على هونغ كونغ وكازاخستان، فيما خسر أمام البحرين، كما جاء بالمركز الرابع ضمن مجموعته بالدور الرئيسي للبطولة بخسارته أمام قطر واليابان وإيران.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN22012024000110011019ID1107752943
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.