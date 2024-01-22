«أبيض اليد» سابعاً في البطولة الآسيوية 21 التي تستضيفها البحرين



أنهى منتخب الإمارات مشواره في البطولة الآسيوية 21 لكرة اليد التي تستضيفها البحرين بالمركز السابع عقب فوزه على العراق الثامن بنتيجة 28 ــ 23.

وقدم منتخبنا مباراة جيدة أمام نظيره العراقي، وأنهى منتخبنا الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15 - 13، فيما فاز لاعب منتخبنا سيف الأنصاري بلقب أفضل لاعب في المباراة.

وكان منتخبنا حل ثانياً بمجموعته الرابعة في الدور الأول للبطولة بفوزه على هونغ كونغ وكازاخستان، فيما خسر أمام البحرين، كما جاء بالمركز الرابع ضمن مجموعته بالدور الرئيسي للبطولة بخسارته أمام قطر واليابان وإيران.

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