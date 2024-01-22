التطور الذي يقاس بالموسيقى!!

عند تراجع أي أمة من أمم الأرض عن موقعها الريادي والحضاري تجدها تبعاً لهذه الحالة تفرط في مكتسباتها من المخترعات وعلومها الإنسانية وتتخلى عن منجزات تستحق المحافظة عليها، والغريب أن مثل هذه المنجزات والتي يفترض أن تباهي بأنها مدونة ومسجلة باسمها، تجد أنه يظهر من يحاربها ويعدها من المحرمات ويقاوم أي تطور فيها، ولعل هذه واحدة من أهم علامات التراجع الحضاري والانهيار والنكوص عن تبني القيم الإنسانية ونشرها، وهي حالة من حالات الخمول، لكن لا يفترض أن تمتد لتصل إلى شهر سلاح العداوة والمحاربة.

أضرب مثالاً بالموسيقى والتي كانت تحظى بعناية واهتمام وتطور لدى الإنسان العربي منذ العصور الغابرة من تاريخ الأمة العربية، حيث وجد أقدم أثر يدل على وجود الموسيقى لدى العرب، وقد كان عبارة عن نقوش في العراق ــ بانيبال ــ يرجع تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد، إذ يذكر أن المستخدمين العرب الذين كانوا يعملون عند الآشوريين، كانوا يقضون أوقاتهم في الغناء والموسيقى، وفي عصر لاحق من عصور النهضة العربية، حيث يذكرنا الوجود العربي في الأندلس بالموشحات الأندلسية الشهيرة، والتي كان لها أثر واضح على الموسيقى الغربية بل وعلى هذا الفن في كافة أرجاء العالم.



غني عن القول إن الوضع اليوم متردٍ، في مجال الإبداع الموسيقي وتقديم مقطوعات ومعزوفات خلابة ومبدعة، فكل الذي يأتي إلينا ونسمعه ويؤثر في وجداننا هو من خارج الوطن العربي. استدعيت هذه الكلمات وأنا أقرأ عن البروفسور الألماني إيكارت ألتنمولر، وهو أخصائي العلاج بالموسيقى، في كلية الموسيقى والمسرح والإعلام بمدينة هانوفر الألمانية حيث قال: «إن الموسيقى يمكن أن تساعد على علاج الآثار الناجمة عن الإصابة بالسكتة الدماغية، كفقدان الذاكرة والاضطرابات اللغوية، وظواهر الشلل، إذ تعمل الموسيقى، سواء من خلال عزفها أو الاستماع إليها أو الغناء على أنغامها، على معالجة أماكن متشعبة للغاية داخل المخ. وإن الاستماع لأي مقطوعة موسيقية صغيرة يعمل على تكوين شبكة مترابطة داخل المخ، حيث غالباً ما يكون محتوى أي مقطوعة موسيقية راسخاً للغاية داخل المخ، لأنها ترتبط غالباً بمشاعر قوية عاشها المريض، وأن الاستماع إلى إحدى الأغاني المفضلة للمريض منذ فترة شبابه يمكن أن يساعده على استحضار بعض أجزاء من الذاكرة أو استرجاع ذاكرته بأكملها، فترديد الأغنية المفضلة يُمكن أن يُساعد على علاج هذا الاضطرابات اللغوية، حيث يتمتع الغناء بتأثير إيجابي في وظائف اللغة الموجودة في النصف الأيمن من المخ منذ الطفولة المبكرة.

أما مرضى السكتة الدماغية، الذين لم يعد لديهم القدرة على تحريك أصابعهم، فينصحهم البروفيسور ألتنمولر بتدريب قدراتهم الحركية من خلال العزف على إحدى الآلات الموسيقية. لا أعلم لماذا يقوم البعض بمعاداة بعض الفنون، كما لا أفهم كيف يمكن أن يسوقوا حججاً وبراهين على أن هذا المنع والإقصاء هو لحماية المجتمع وفضيلته، وبالتالي نسمح لهم بالتسبب في إقصاء وانهيار فن مؤثر وخلاب يفيد ولا يضر ويحلق بالفكر ويريح الذهن والعقل، كيف نسمح لمثل هذه الأصوات النشاز بالتعالي وتكون هي الفصل في واحدة من أهم المنجزات البشرية على مر التاريخ.



ما يميز الموسيقى أنها اللغة التي يمكن لجميع أمم الأرض على مختلف ألسنتها فهمها وتفسيرها، والجميل أن هذا الفهم قد يكون متنوعاً تماماً كأثرها في النفس الإنسانية، لكن هذا الأثر دوماً إيجابي وخلاب.



تؤلمني هذه الحالة العربية وتدهورها في هذا المجال.. قال الحكيم كونفوشيوس: «إذا أردت أن تعرف مبلغ حظ أي بلد من الحضارة والمدنية، فاستمع إلى موسيقاه».