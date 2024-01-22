عبدالله المري يطلع على إنجازات مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على إنجازات مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، وذلك خلال فعاليات "معرض أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم"، الذي نظمه المجلس، في مركز شرطة المرقبات، عارضاً أحدث الابتكارات والمبادرات الشرطية الهادفة إلى إسعاد أصحاب الهمم وتوفير أفضل الخدمات لهم بسهولة ويسر.

وأثنى معاليه على محتويات المعرض من الابتكارات والخدمات المتنوعة التي وفرتها شرطة دبي لأصحاب الهمم من كافة الفئات، والتي تعزز من سهولة وصول أصحاب الهمم للخدمات الشرطية سواء عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني أو من خلال الوصول إلى مراكز الشرطة التي توفر كافة الإمكانيات لخدمتهم.

وأشاد بحصول مركز شرطة المرقبات على شهادة "وصول" الذهبية التي تمنحها بلدية دبي بعد حصوله على نسبة 100% في التقييم الخاص باستفاء المركز لمتطلبات "كود دبي" للبيئة المؤهلة فئة "مؤهل للجميع"، مُعززاً بذلك مكتسبات شرطة دبي كأفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم، لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية في الإمارة، تحقق هذا الإنجاز.

وحول المعرض، أكد الرائد عبد الله حمد الشامسي رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي أن تنظيم المعرض يأتي تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومبادرة "مجتمعي...مكان للجميع" لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم، من خلال عرض المبادرات والابتكارات الهادفة إلى التعريف بالخدمات المتنوعة الساعية إلى إسعاد أصحاب الهمم.

وتضمنت فعاليات المعرض عرض خدمة "لبيه" وهي عبارة عن جهاز محادثة "انتركوم" يقوم المتعامل من أصحاب الهمم بالتحدث عبره إلى موظف إسعاد المتعاملين في المركز الشرطي لطلب الخدمة دون النزول من سيارته للدخول إلى المركز.

كما وتضمن المعرض الاطلاع على خدمة المسار الذكي، وخدمة "حقيبة الوصول الشامل" لموقع شرطة دبي الإلكتروني من قبل أصحاب الهمم، والهادفة إلى تسهيل استخدام الموقع من قبل أصحاب الهمم حيث يستطيع أي شخص الوصول إلى الخدمة بطريقة بسيطة من خلال فتح الموقع الإلكتروني لشرطة دبي على الشبكة العنكبوتية، والضغط في أعلى اليسار على أيقونة تحمل شعار "أصحاب الهمم" ثم الدخول لاستخدام الخدمة.

كما تضمنت فعاليات المعرض عرض العديد من الخدمات الأخرى الهادفة إلى إسعاد أصحاب الهمم والتيسير عليهم.

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