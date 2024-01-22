جامعة أبوظبي و«كونتراكتوس هاوس» البريطانية تتعاونان على تطوير القدرات التعليمية

وقعت كلية القانون بجامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «كونتراكتوس هاوس» بالمملكة المتحدة، والمتخصصة في صوغ العقود وتقديم خدمات الاستشارات القانونية والاستراتيجية، وذلك بهدف تعزيز المهارات وقدرات الطلبة في المجال القانوني. وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تأهيل الطلاب والتدريب المشترك، لتعزيز خبراتهم وتطوير قدراتهم في المجال القانوني ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق الوظائف القانونية.

ووقع مذكرة التفاهم البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي، ونائلة العبيدلي بصفتها المالكة والمديرة التنفيذية لشركة «كونتراكتوس هاوس»، وذلك بحضور البروفيسور الدكتور طلعت دويدار العميد المكلف وأستاذ القانون الخاص في كلية القانون بجامعة أبوظبي، والدكتورة دينا عماد رئيسة قسم القانون والأستاذة المساعدة في القانون العام في الجامعة إلى جانب ممثلين عن شركة «كونتراكتوس هاوس».



وتماشياً مع التزام جامعة أبوظبي تزويد طلابها أفضل البرامج التعليمية العالمية، ستتعاون جامعة أبوظبي مع شركة كونتراكتوس هاوس على تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات والبرامج الدراسية والتدريبية، والتي تناقش وتعرض أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال القانون على مستوى العالم. وإضافة إلى ذلك، سيتعاون الطرفان على تعزيز أساليب التدريس المبتكرة، وتسهيل تبادل الموارد والخبرات والمعارف التي تركز جميعها على الارتقاء بجودة التعليم في المجال القانوني.

وستوفر شركة كونتراكتوس هاوس بموجب هذا التعاون فرصاً تعليمية وتدريبية متميزة لطلاب كلية القانون بجامعة أبوظبي لتعزيز تجاربهم وخبراتهم العملية، وستستمر هذه البرامج التدريبية ثمانية أسابيع، بواقع 120 ساعة إجمالياً، وسيقوم فيها خبراء كونتراكتوس هاوس بمهمة التوجيه والإرشاد.



وقال البروفيسور الدكتور طلعت دويدار: «نلتزم في كلية القانون فتح آفاق واسعة من الشراكة والتعاون مع الشركاء والجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص مثل شركة كونتراكتوس هاوس بالمملكة المتحدة، لتزويد طلابنا تجارب تعليمية فريدة تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة والمتطورة باستمرار، ونهدف من هذه المذكرة إلى تعزيز مهارات وقدرات طلابنا في المجال القانوني، وتزويدهم المؤهلات العلمية اللازمة التي تمكنهم من تحقيق التميز في المجال القانوني وشغل مناصب مرموقة في المستقبل. إن هذا التعاون يجسد التزام جامعة أبوظبي المتواصل الارتقاء بمستوى القطاع التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخريج أجيال جديدة من خبراء القانون ذوي المهارة والكفاءة العالية».

وقالت نائلة العبيدلي: «نفخر بتوقيع مذكرة التعاون مع كلية القانون بجامعة أبوظبي، إذ ستسهم هذه المذكرة في توفير فرص تدريب وتعليم متميزة لطلبة جامعة أبوظبي، وتعزز آفاق التعاون المشترك مع جامعة أبوظبي في عدة مجالات مختلفة وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي».

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