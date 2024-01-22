«قضاء أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار في البنية التحتية السحابية 2023

حصدت دائرة القضاء في أبوظبي جائزة فئة الابتكار في البنية التحتية السحابية 2023 من شركة VMware العالمية، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة المبذولة في مجال الحوسبة السحابية، ضمن عملية التطوير المستمر لخدمات تقنية المعلومات لدعم المنظومة القضائية والعدلية في إمارة أبوظبي، اعتماداً على أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.



وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الإنجازات المحققة في دائرة القضاء تتم انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، حيث تظهر بوضوح في تطوير جميع الإجراءات وتحقيق سهولة الوصول إلى الخدمات.

وأضاف المستشار يوسف العبري أن دائرة القضاء تولي أهمية قصوى لاعتماد أعلى المعايير المطبقة عالمياً، ضمن جهودها للتحول الرقمي والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة، للارتقاء بمستويات الجودة في الخدمات القضائية والعدلية وتقديمها عبر وسائل ذكية ومبتكرة، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التميز والريادة.

من جانبه أوضح أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء في أبوظبي، أن الحصول على تلك الجائزة يأتي مع تحقيق دائرة القضاء تقدماً ملحوظاً في مجال الحوسبة السحابية وتطوير البنية التقنية، إذ وصل نسبة الخوادم الافتراضية في الدائرة إلى أكثر من 80% من الخوادم المستخدمة في الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن عملية إنشاء الحوسبة السحابية الداخلية في دائرة القضاء قد بدأت منذ عام 2016، بما يخدم متطلباتها من الخوادم الافتراضية، سواء التطبيقات أو قواعد البيانات، في حين شهد عام 2020 إعداد وتجهيز البنية التحتية لتعزيز استمرارية الأعمال بين مراكز البيانات الرئيسة والاحتياطية.

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