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794 تمرين إخلاء تنفذها «الدفاع المدني» بعجمان خلال 2023

1/22/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفذت مراكز الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان 794 تمرين إخلاء على مستوى الإمارة خلال العام 2023، استفاد منها أكثر من 36000 شخص في القطاعات الحيوية.

وأفاد العقيد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، بأن الإدارة قامت بتنفيذ مبادرة «التكامل في إدارة الحوادث»، وهي مبادرة مشتركة بين إدارة المراكز وقسم العمليات، والتي عززت من تحقيق النجاح في إدارة تمارين الإخلاء للعام 2023 من خلال وضع سيناريوهات ملائمة للحوادث والمخاطر المحتملة.
وأردف أنه تم وضع برنامج متكامل لخطط الإخلاء بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المنفذة لتمارين الإخلاء وفقاً لأحدث الممارسات العالمية لنظام الإدارة المتكامل المعتمد في وزارة الداخلية لتشمل كل القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية، إلى جانب القطاع السياحي، وذلك بحسب المخاطر في مناطق اختصاص مراكز الدفاع المدني على امتداد إمارة عجمان.

وأكد أن تنفيذ التمارين يدعم تأهيل كوادر الدفاع المدني وتدريبه ورفع قدرته على مواجهة الطوارئ وقياس سرعة الاستجابة، ومدى استعداد الجهات المشاركة في عمليات الإخلاء في التعامل أثناء الطوارئ، ومدى الالتزام باتباع إجراءات الوقاية والسلامة الخاصة بعمليات الإخلاء تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية وجودة الحياة الأمنية.

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