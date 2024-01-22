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«إقامة دبي» تطلق برنامج «وصال» لتقديم الدعم النفسي لموظفيها وأفراد عائلاتهم

1/22/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق قسم الرعاية الصحية «فرع الصحة النفسية والمعنوية» بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، برنامج «وصال - Eap» بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي لموظفي الإدارة وأفراد عائلاتهم.

كما يهدف البرنامج إلى توعية الموظفين بأهمية الصحة النفسية والمحافظة عليها، وخلق بيئة عمل إيجابية ومنتجة، إلى جانب تحقيق التوازن بين الصحة النفسية والعقلية والجسدية للموظفين.

ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين فرع الصحة النفسية والمعنوية بإقامة دبي، وأحد مراكز الرعاية المتخصصة، حيث يقدم الرعاية النفسية لموظفي إقامة دبي وأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى من الراغبين بالمشاركة في جلسات المراجعة وفق مواعيد الحجز المقررة لهم.

كما يقوم فرع الصحة النفسية والمعنوية بتنظيم جولات وورش عمل ميدانية يتخللها توزيع نشرات تثقيفية حول أهمية الصحة النفسية وكيفية العناية بها، كما يهدف البرنامج إلى تحقيق التوازن بين حياة الموظف اليومية وحياته العملية.

يشار إلى أن برامج وجلسات الرعاية النفسية تعمل على مراجعة حالات الموظفين الذين يشعرون أحياناً بنوع من القلق أو التوتر، ويواجهون بعض الصعوبات في التكيف مع بيئة العمل، أو الذين يعانون نوعاً ما من الضغوط النفسية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من انعكاسات على محيطهم العملي أو العائلي، مما يستوجب حصولهم على الاستشارات والعلاج النفسي وتقديم الدعم لهم ولأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى.

وأكدت الإدارة أن تلك الجلسات تتم في سرية وخصوصية تامة، بهدف مساعدتهم على تجاوز الأعراض والانعكاسات التي يشعرون بها عبر جلسات التقييم والعلاج النفسي لهم ولأفراد عائلاتهم.

ومن خلال اطلاعها على تجارب العديد من الدول والمؤسسات العالمية، وتبادل الخبرات معها في مجال العناية بالجوانب النفسية والسلوكية للعاملين والموظفين باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر السلامة والصحة المهنية، والمحفزات الإبداعية في بيئة العمل، فقد جاء اهتمام إقامة دبي باستكمال برامج الرعاية الصحية المقدمة لموظفيها، بإدخال برامج الرعاية النفسية، ضمن سعيها لتصميم وتوفير بيئة عمل صحية آمنة تعزز من سعادة العاملين ورفاهيتهم، وترفع من معدل الشعور بالرضا الوظيفي لدى العاملين.

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