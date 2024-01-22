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الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

1/22/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في الصين للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.45% دون تغيير عن مستواه في الشهر السابق.

كما أبقى البنك على سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات، الذي تستخدمه الكثير من البنوك أساساً لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 4.2%، بحسب مركز تمويل الإنتربنك الوطني في الصين.

وفي أغسطس الماضي خفض بنك الشعب سعر الفائدة على قروض العام الواحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.45 نقاط، في حين خفض فائدة القروض الخمسية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.2%.

يذكر أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني، وبخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.

وفي مستهل أسبوع تداول الأسبوع ضخ بنك الشعب 122 مليار يوان (17.16 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف «المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي»، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن إعادة الشراء العكسية «الريبو العكسي» هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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