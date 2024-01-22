440 مليون درهم أرباح ديار في 2023 بزيادة نسبتها 206%

كشفت النتائج المالية الأولية غير المدققة لشركة ديار لعام 2023 المنتهي في 31 ديسمبر، عن زيادة بنسبة 206 % في الأرباح الصافية بالمقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 440.7 مليون درهم في عام 2023، مقابل 144.2 مليون درهم

في عام 2022. كما بلغت الإيرادات الإجمالية 1,254 مليون درهم بزيادة بنسبة 56 % مقارنة بعام 2022، الذي شهد تسجيل 803.4 ملايين درهم .

وترجع الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع إيرادات التطوير العقاري إلى 412 مليون درهم، وذلك بفضل التقدم المُحرز في عمليات إنشاء المشاريع، بالإضافة إلى المبيعات المتميزة التي حققتها الشركة في عام 2023. كما كشفت ديار عن زيادة بنسبة 15 % في العوائد

الناتجة عن وحدات أعمال أخرى خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: تحقق ديار تقدماً مستمراً يظهر واضحاً من خلال ديناميكية المشاريع وإنجازاتنا القوية هذه السنة. وشكّل 2023 عاماً مميزاً لشركة ديار، حيث شهد إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة في مواقع رئيسية. ويمثّل مشروع مار كاسا الفاخر، الوجهة السكنية المميزة على الواجهة المائية في مدينة دبي الملاحية بقيمة 1.1 مليار درهم إنجازاً مهماً في محفظتنا، حيث تم بيعه بالكامل في وقت قياسي بعد إطلاقه في شهر مارس العام الماضي. وقمنا بزيادة وتيرة مشاريعنا وتسريع مختلف عمليات البناء حفاظاً على سجلنا الحافل في تسليم المشاريع ضمن الجدول الزمني المحدد. وبعد نجاحنا في تسليم منطقتَي مسك ونور ضمن مجمّع ميدتاون السكني قبل الموعد المحدد، أطلقنا وبكل فخر، جنات، آخر منطقة في هذا المشروع. ويبدو أن عام 2024 يحمل مزيداً من النجاحات لشركتنا، حيث استقبلنا العام الجديد بإطلاق روزاليا ريزيدنسز، ثالث مشاريع الشركة في الفرجان. وسنعمل على تعزيز التزامنا بالتميّز وتحقيق نتائج متفوقة، وتشجيع الابتكار لتوفير قيمة أفضل للمستثمرين والعملاء على حد سواء، والاستفادة من فرص النمو الاستراتيجي التي يتيحها قطاع العقارات دائم التطور في الإمارات.

ووسعت الشركة محفظتها من مشاريع الضيافة من خلال إطلاق ميلينيوم تاليا ريزيدنسز، الشقق الفندقية الفاخرة والتي تتولى تشغيلها مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم، وبدء أعمال بناء مشروع مار كاسا رسمياً.

واستكمالاً لجهود ديار في عقد شراكات جديدة وفي إطار خططها للتوسع، وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة أراضي العقارية، بهدف تأسيس مشروع مشترك في جزيرة الريم في أبوظبي.

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